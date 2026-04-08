（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

「しずおか献立予報」です。このコーナーは、スーパーで聞いたお買い得な野菜を、お値段とともに、そして、その野菜を使ったレシピもご紹介していきます…。ご紹介いただくのはこの方、「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうおすすめする食材なんですけれども、スーパーで買った人なら絶対あの食材買った…とわかる食材です。はいこちらです「長ネギ」。





（松浦 悠真 気象予報士）長いですからね。（永井 大勝 アナウンサー）そうです、バックからはみ出しちゃいますからね。で…この長ネギなんですけれども、2025年の12月、猛暑の影響などで50円ほど高くなっていたんですね。ですが、今は生産も安定していて例年と比べても安いということで、松浦さん…ここら辺にはどういう影響がありますでしょうか？（松浦 悠真 気象予報士）そうですよね。確かに2025年の夏っていうのはもう記録的に気温が高かったですので、その影響が出て一旦高くなっていた長ネギということですよね。だからここ最近は確かに少し天候も安定してきているというところは、つながってきているのかなと思いますよね。（永井 大勝 アナウンサー）まず気になるのが、ことし(2026年)の夏とか…。（松浦 悠真 気象予報士）まあそうですよね、ことしの夏もやはり気温はかなり高くはなりそうですので、そういった影響また出てくるかもしれないですね。（永井 大勝 アナウンサー）じゃあこの長ネギなんですけれども、きょう(4月8日)スーパーでどれぐらいお安かったのかといいますと、「田子重 西中原店」では1本なんと96円で販売されているということですね。他のスーパーでもですね100円前後で販売しているということで、まあ高かった時期がやっぱり1本150円ほどしたので、それに比べたら今はこうお買い求めしやすいお値段かなというふうに思います。さあそんな長ネギいろんなおいしいレシピがありますけれども、今回ご紹介するレシピはこちらです。・「焼きネギのおひたし」（松浦 悠真 気象予報士）いいですね「おひたし」。（永井 大勝 アナウンサー）おつまみなどにもいいかなと思いますので…まずは作り方をご覧ください。こちらをどうぞ。ネギをまず5センチ幅に切ってください。青い部分は少量、小口切りにしてください。そしてサラダ油を入れて熱してネギを弱火でじっくり焼き色がつくまで炒めてください。麺つゆ、水、ごまを入れて混ぜて熱いうちに漬け込んでラップをして10分待ってください。最後にネギを裏返して再度ラップをして10分。最後は器に盛ってネギの青い部分を散らして完成ということで…。この「焼きネギのおひたし」をスタジオにご用意しました。（スタジオ出演者試食）（永井 大勝 アナウンサー）このネギは本当にお買い得です。皆さん、ぜひ、レシピを試してみてください。