『HIP POP Princess』発・H//PE Princess、5・27デビュー決定 ミニアルバム発売
7人組ヒップホップグループ・H//PE Princessが、デビュー1stミニアルバム『17.7』を5月27日にリリースすることが発表された。
【写真】「やる気がなくなった」何があったのか…キム・ドイ
H//PE Princessは、CJ EMMが手がけた韓国Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ。メンバーはココ、YSY（ユン・ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンの7名。グループ名には、音楽的な主体性を基盤に自分たちだけのスタイルを作り上げ、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて、新たなロールモデルへと成長していくという抱負が込められている。
日本そして韓国をはじめ世界に向けた活動を展開予定で、先日ワーナーミュージック・グループとグローバル契約を締結したことを発表したばかり。同作は、オーディション番組を経験し、見事デビューをつかみ取った7人の記念すべき最初のアルバムとなる。
タイトルである『17.7』という数字はグループ結成当時の平均年齢を表しており、オーディション番組内でも披露された「gOOd!（H//PE P ver.）」「DAISY （H//PE P ver.）」、そして番組でメインプロデューサーも務めた韓国ヒップホップレジェンド Dynamicduo の Gaeko が同作のためにプロデュースした新曲「Stolen」ほか全 5 曲を収録。初回限定盤Aには28Pフォトブックが、初回限定盤Bにはジャケット撮影のメイキング映像や、レコーディングの模様を収めたDVDが封入される。
【写真】「やる気がなくなった」何があったのか…キム・ドイ
H//PE Princessは、CJ EMMが手がけた韓国Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ。メンバーはココ、YSY（ユン・ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンの7名。グループ名には、音楽的な主体性を基盤に自分たちだけのスタイルを作り上げ、ジャンルや地域の境界を越えた連帯を通じて、新たなロールモデルへと成長していくという抱負が込められている。
タイトルである『17.7』という数字はグループ結成当時の平均年齢を表しており、オーディション番組内でも披露された「gOOd!（H//PE P ver.）」「DAISY （H//PE P ver.）」、そして番組でメインプロデューサーも務めた韓国ヒップホップレジェンド Dynamicduo の Gaeko が同作のためにプロデュースした新曲「Stolen」ほか全 5 曲を収録。初回限定盤Aには28Pフォトブックが、初回限定盤Bにはジャケット撮影のメイキング映像や、レコーディングの模様を収めたDVDが封入される。