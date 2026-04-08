清明節、国内旅行の総消費額は約614億万元―中国

終わったばかりの清明節（4月4日〜6日）の連休中、中国では春の行楽需要が一気に高まりました。今年は一部地域では、清明節の休みと春休みが重なり、5〜6日間の長めの連休となったことで、観光市場の盛り上がりをけん引しました。文化・観光部データセンターの試算によると、清明節連休の3日間、全国の国内旅行者は前年の同時期より6．8％増の延べ1億3500万人でした。国内旅行の総消費額は同じく6．6％増の613億6700万元（約1兆3500億円）でした。

旅行プラットフォームのデータによると、長めの連休は清明節休暇中には短距離旅行しかできなかったこれまでの限界を打ち破りました。4月1日から6日にかけて、観光商品全体の予約は前の週の2倍近くにまで上昇し、テーマパーク、博物館、観光地、動物園などの予約は前の週より120％以上の伸びを示しました。半径800キロを超えて移動した観光客は前年の同時期より3割以上増加し、多くの人気路線で航空券予約が4割以上増加しました。

この清明節連休中、全国の多くの地域で観光地の無料入場、学生の無料乗車、修学旅行優遇などの観光需要を後押しする措置が打ち出されました。中国東部の江蘇省を例にとると、省全体での観光予約は前年の同時期より40％近く増加し、そのうち、宿遷市、南通市、塩城市、徐州市などの都市では伸び率が50％を超えました。

この清明節の連休中は、インバウンド需要がさらに勢いを増しました。データによると、インバウンドの予約数は前年同時期より2倍近く増加しました。訪れた海外観光客数の上位20カ国中、15カ国がビザ免除国で、ビザ免除国の観光客からの予約数が昨年の清明節連休より明らかに増加しました。（提供/CGTN Japanese）