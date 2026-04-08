【ちいかわ】「助けてやれよw」タコから逃げ回るちいかわを見たハチワレが驚きの分析！ 「ポジティブに言うと…」
イラストレーターのナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』。ちいかわ、ハチワレ、うさぎといったかわいらしいキャラクターが繰り広げる日常の様子に、多くの支持が集まっています。
そんな『ちいかわ』の公式X（旧Twitter）が3月31日にエピソードを公開。タコのような姿になり、たくさんの小さなタコたちに囲まれるちいかわの様子を描いています。
【マンガ】ちいかわがタコたちに仲間だと思われて……？
その様子を遠くから見つめるハチワレは、「どしたのーーッ！！？」と困惑しながらも、状況を冷静に分析。「仲間だと思われてる…？」と推測し、「ポジティブに言うと…『たこヅいてる』…って事かも」と思考を巡らせます。
ちいかわに向かい「たこヅいてるって事じゃないーッ」と声をかけるハチワレ。しかし、ちいかわは遠くへ行ってしまい、その声は届かないのでした。
コメント欄では「心配より面白いが勝ってるハチワレ」「これはもう絶対グッズ化してほしい」「ハチワレ、助けてやれよw」「ハチワレちゃん天然」「涙出るレベルで可愛い」などの声が寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
そんな『ちいかわ』の公式X（旧Twitter）が3月31日にエピソードを公開。タコのような姿になり、たくさんの小さなタコたちに囲まれるちいかわの様子を描いています。
【マンガ】ちいかわがタコたちに仲間だと思われて……？
「ポジティブに言うと…『たこヅいてる』…って事かも」「たこぎ」を着て涙を流しながら走るちいかわ。どうやら、まるで列車のようになった小さな池ダコたちに追いかけられているようです。
ちいかわに向かい「たこヅいてるって事じゃないーッ」と声をかけるハチワレ。しかし、ちいかわは遠くへ行ってしまい、その声は届かないのでした。
コメント欄では「心配より面白いが勝ってるハチワレ」「これはもう絶対グッズ化してほしい」「ハチワレ、助けてやれよw」「ハチワレちゃん天然」「涙出るレベルで可愛い」などの声が寄せられています。
ちいかわの放った驚きのフレーズとは？3月20日に公開されたエピソードでは、池から現れた「池ダコ」に頬を強く吸い付かれ、「ヤダーーッ！！」と絶叫するちいかわの様子が描かれています。なんとか池ダコの脅威から逃れたちいかわが放った驚きのひと言とは？ 気になった人はぜひチェックしてください！
(文:All About ニュース編集部)