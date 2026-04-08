価格を抑えた新型スクランブラー

ヒョースンモーター・ジャパンは、中国のモーターサイクルメーカー「QINGQI Motorcycle（クインキーモーターサイクル）」製の軽二輪レトロモデル、「BIGFOOT250 Scrambler（ビッグフット250スクランブラー）」の日本国内での販売を2026年5月より開始します。

製造元であるQINGQIは、1956年に中国で創業した歴史あるメーカーです。長年にわたって民生用バイクの開発で中国の二輪産業をリードしてきた実績を持ち、2016年からは韓国のメーカー「HYOSUNG（ヒョースン）」とジョイントベンチャーを設立して、両ブランドをグローバルに展開しています。日本市場ではHYOSUNGブランドに続き、このQINGQIブランドが導入されることになります。

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このたび日本市場に投入されるBIGFOOT250 Scramblerは、シンプルかつクラシカルなスタイリングが魅力の一台です。大径ホイールやプロテクター類といったラフロードの要素が盛り込まれ、ライダーが自由に走りを楽しめるクルマとして開発されました。

心臓部には、熟成を重ねた信頼性の高い空冷SOHC2バルブ単気筒エンジンを搭載します。250ccならではの扱いやすい出力特性に、シングルエンジン特有の心地よい鼓動感と力強いトルクが組み合わさり、市街地からツーリングまで、様々な走行シーンで活躍します。

日本市場への導入に際しては、オイルクーラーが新たに追加装備されました。これはオイル温度の上昇を抑え、エンジンの性能を安定して引き出すことに貢献するもので、飛び石などからコアを保護するコアガードも備わり、耐久性への配慮もなされています。

排気系にはテーパー形状が目を引く、レトロなデザインのメガホンマフラーが採用されました。シングルエンジンの魅力を際立たせるキレの良い排気音を奏でます。このマフラーには、保護を目的とした専用ガードも装着されます。

燃料タンクは、美しいプレスラインとマット仕上げの塗装がレトロな質感を高めています。容量は14Lを確保しており、燃料もレギュラーガソリン仕様であるため、長距離のツーリングでも安心感があります。また、BIGFOOT250 Scramblerにはニーパッドが標準で装備されています。

シートには、質感に優れたヴィンテージ調のクラシカルダブルシートが採用されています。フラットで前後に長く、幅も確保された座面は、ライダーに自由度の高いライディングポジションを提供します。利便性を考慮したサイドグリップとグラブバーも備えられています。

ラフロードでの走行を想定し、プロテクション装備も充実しています。エンジン下部を保護する頑丈なスチール製スキッドプレートをはじめ、ブレーキリザーバータンクにも専用のガードが取り付けられています。

メーターは、スクランブラーの雰囲気に合わせたコンパクトなコンビネーションタイプです。指針式のタコメーターがクラシカルなムードを演出し、操る楽しさを高めます。

現代的な装備として、スマートフォンの充電やナビゲーションシステムの利用に役立つUSB給電ポート（Type-A + Type-C）も標準で搭載されました。右側のハンドルスイッチ部分に配置することで、配線のしやすさにも配慮した設計となっています。

BIGFOOT250 Scramblerの価格（消費税込）は51万9200円に設定されています。