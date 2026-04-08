CANDY TUNEが、5月1日から8日に東京 浅草花やしきにて開催する特別企画イベント『CANDY TUNE 3rd Anniversary「浅草 飴やしき」』の追加情報を公開した。

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今回は第2弾情報として、前売り限定フォトブック付きチケットの先行カット、メンバー別コラボフード7種やノベルティ付きコラボドリンク、さらにアトラクションと楽曲がリンクする“遊ぶ”ベストアルバム企画の詳細などを発表。限定のオリジナルグッズも一部公開となった。

また、今回はアトラクション乗車前にメンバー録り下ろしの特別アナウンスが流れるなど、耳でも楽しめる仕掛けを追加。くわえて、園内放送でも約30分に1回、メンバーの“飴やしきトーク”を届ける予定だ。

さらに、園内にはCANDY TUNEの衣装をモチーフに“お着替え”した飴やしき仕様のパンダカーが登場。そのほか、飴やしき撮り下ろしのメンバー等身大パネルや、飴やしき仕様に装飾されたアトラクション、フォトスポットも展開され、園内の“まさか”と思う場所にメンバーのサインも隠されているという。

なお開催期間中は、CANDY TUNEがCM出演中の『ほっともっと』によるキッチンカー販売を実施。メニューは焼肉ビビンバを予定しており、あわせて会場内モニターではCM放映も予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）