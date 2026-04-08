さて、県内では各地でサクラが見ごろを迎えています。悠久山公園のサクラの状況を富沢アナウンサーが中継でお届けいたします。



■富沢菜々アナウンサー

可憐な白色のさくらがあたり一面に咲き誇っています。春の訪れを感じます。今日は、長岡市の『悠久山公園』で開催されている「悠久山桜まつり」の会場から中継でお伝えします。サクラの見ごろを迎えているということで現在ライトアップがされていて、公園内で夜桜を楽しむことができるんです。いまもたくさんの人が写真を撮って楽しんでいます。



気になるサクラの開花状況は、長岡観光コンベンション協会によりますと今日8日(水)に満開を迎えたということです。



さて、夜桜も素敵ですが、日中はまた違った風情を楽しむことができます。悠久山公園では約2500本のサクラが花見客を迎えます。サクラの種類は、ソメイヨシノ・八重桜・枝垂れ桜・ウコン・ギョイコウの5種類に及びます。時期ごとに違ったサクラを楽しむことができるのが魅力です。枝垂れ桜などはこれから見ごろになるそうです。日中、散歩をしながら楽しむ人がたくさんいました。



悠久山公園には、お城を模した市の郷土史料館があります。日中、青空の下にあるお城とサクラのコントラストがとても綺麗でした。



さて、楽しめるのはサクラだけではありません。こちら30ほどの屋台が出ています。定番のお好み焼きやあげせん、から揚げもあります。



「悠久山桜まつり」は5月6日(水)まで開催しています。見ごろが続くまでは午後6時～午後9時までライトアップもされています。日中も夜もサクラとグルメを楽しみに是非いらしてください。