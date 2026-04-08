今月２日に６１歳で死去した大相撲世話人の陸奥北海さん（本名・本間勝明、伊勢ケ浜）の葬儀・告別式が８日、東京・江東区で営まれた。伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）、宮城野親方（元横綱旭富士）ら約１００人が参列。出棺の際は手を合わせ、故人の冥福を祈った。

部屋付きの桐山親方（元関脇宝富士）は「入門した時は毎日朝早く来られて、四股にうるさい方でした。僕も時々言われていましたが、関取になった時に『真面目に四股を踏んでいたな』と言われて、ちゃんと見てくれて評価してくれた、とうれしかった」と、陸奥北海さんとの思い出を語った。

昨年秋場所を最後に現役を引退。「今、親方として四股を見ていて、ああ言ってくれたことが大事だと分かりました。嫌われてもいいから、僕もまねしたい」と誓った。

近年は入退院を繰り返していた陸奥北海さん。桐山親方は３月上旬、足の骨折のために大阪入りできないことを、本人から電話で伝えられたのが最後だったという。

陸奥北海さんは１９６４年６月２４日生まれ、北海道日高郡新ひだか町（旧三石郡三石町）出身。１９８１年春場所、安治川部屋で初土俵。１９９３年秋場所で新十両。最高位は東十両６枚目、十両を１０場所務めた。２００４年１月に世話人に転身した。