２回２死、菊池涼介を二ゴロに打ち取りグラブをたたきながらベンチに戻る田中将大（カメラ・宮崎　亮太）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島―巨人（８日・マツダスタジアム）

　巨人・田中将大投手（３７）が開幕２連勝を目指して先発。キレ味鋭いスライダー、１００キロ台のスローカーブも駆使して３回までパーフェクト投球で滑り出した。

　今季初登板した１日の中日戦（バンテリンドーム）で５回２／３を９４球で２失点。日米通算２０１勝目を挙げた。きょう勝てば野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて単独３位となる２０２勝目を手にする。登板前日は「やることはしっかりやってこられた。１個でも多くアウトを取りたい」と意気込みを示していた。

　移籍１年目の昨季、マツダでは８月２８日の同戦で移籍後ワーストタイ２回ＫＯ。広島戦も２試合で計５イニング８失点と打ち込まれていた。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）

２０１勝（日１２３・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）