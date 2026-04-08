◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（８日・マツダスタジアム）

巨人・田中将大投手（３７）が開幕２連勝を目指して先発。キレ味鋭いスライダー、１００キロ台のスローカーブも駆使して３回までパーフェクト投球で滑り出した。

今季初登板した１日の中日戦（バンテリンドーム）で５回２／３を９４球で２失点。日米通算２０１勝目を挙げた。きょう勝てば野茂英雄（近鉄、ドジャースなど）を抜いて単独３位となる２０２勝目を手にする。登板前日は「やることはしっかりやってこられた。１個でも多くアウトを取りたい」と意気込みを示していた。

移籍１年目の昨季、マツダでは８月２８日の同戦で移籍後ワーストタイ２回ＫＯ。広島戦も２試合で計５イニング８失点と打ち込まれていた。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）

２０１勝（日１２３・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）