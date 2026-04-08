FBS福岡放送

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桜の名所として知られる福岡市の舞鶴公園で8日午後、高さ15メートルのソメイヨシノが倒れました。ケガ人はいませんでした。

■荒木記者
「福岡市の舞鶴公園です。桜の木が根元のあたりから折れてしまっています。」

警察によりますと、8日午後1時50分ごろ、福岡市中央区の舞鶴公園で「桜の木が根元から倒れた」と目撃した男性が警察に通報しました。

公園の管理事務所によりますと、倒れたのは高さおよそ15メートルのソメイヨシノです。

近くで花見をしていた人は、直前に避難して無事でした。

■目撃した人
「ゆっくり、バキバキバキと倒れていく感じでした。木の下で花見をしている人もいた。ゆっくり倒れていったので、皆さん逃げられていた。」
「周りに人はいたけれど、そんなに多くはなかった。誰もケガがなくてよかった。向こうに倒れていった。こっちに倒れてきたらどうだったんだろうとは思いました。」

福岡市によりますと、舞鶴公園にあるおよそ1000本の桜のうち3割が樹齢60年から70年の老木だということです。

樹木医として、舞鶴公園の桜を30年診てきた森さんは、倒れた木も老木だったと話します。

■福岡県樹木医会・森陽一さん
「老木になっているので、根株腐朽（ねかぶふきゅう）といって、木の幹の中が腐れていることが多い。中が空洞状態になっているということではないか。強い風に耐えきれなかったということなんでしょうね。」

公園では8日まで「福岡城さくらまつり」が開催されていて、多くの花見客が訪れていました。