欧州株　大幅高、中東紛争の一時停戦を受けて
東京時間18:12現在
英ＦＴＳＥ100　 10571.62（+222.83　+2.14%）
独ＤＡＸ　　24003.93（+1082.34　+4.72%）
仏ＣＡＣ40　 8214.11（+305.37　+3.84%）
スイスＳＭＩ　 13146.95（+356.60　+2.75%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:12現在
ダウ平均先物JUN 26月限　47928.00（+1116.00　+2.38%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6833.00（+176.25　+2.65%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　25215.50（+844.50　+3.47%）