欧州株 大幅高、中東紛争の一時停戦を受けて
欧州株 大幅高、中東紛争の一時停戦を受けて
東京時間18:12現在
英ＦＴＳＥ100 10571.62（+222.83 +2.14%）
独ＤＡＸ 24003.93（+1082.34 +4.72%）
仏ＣＡＣ40 8214.11（+305.37 +3.84%）
スイスＳＭＩ 13146.95（+356.60 +2.75%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:12現在
ダウ平均先物JUN 26月限 47928.00（+1116.00 +2.38%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6833.00（+176.25 +2.65%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25215.50（+844.50 +3.47%）
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英ＦＴＳＥ100 10571.62（+222.83 +2.14%）
独ＤＡＸ 24003.93（+1082.34 +4.72%）
仏ＣＡＣ40 8214.11（+305.37 +3.84%）
スイスＳＭＩ 13146.95（+356.60 +2.75%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 47928.00（+1116.00 +2.38%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6833.00（+176.25 +2.65%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25215.50（+844.50 +3.47%）