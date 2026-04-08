アジア株 全面高、豪州株は大幅続伸 アジア株 全面高、豪州株は大幅続伸

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東京時間17:31現在

香港ハンセン指数 25893.02（+776.49 +3.09%）

中国上海総合指数 3995.00（+104.83 +2.69%）

台湾加権指数 34761.38（+1531.56 +4.61%）

韓国総合株価指数 5872.34（+377.56 +6.87%）

豪ＡＳＸ２００指数 8951.80（+223.03 +2.56%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77445.88（+2829.30 +3.79%）



８日のアジア株は全面高。米国とイランが停戦で合意したと報じられたことで、アジア市場でもセンチメントが好転して買いが広がった。豪州株は大幅続伸。ハイテク株、素材株、不動産株などを中心に上昇した。台湾株は大幅続伸。ハイテク関連株を中心に上昇した。



上海総合指数は大幅続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、保険大手の中国人寿保険、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）、建設機械メーカーの三一重工、半導体メーカーの瀾起科技が買われた。



香港ハンセン指数は大幅反発。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）、世界的金融グループのＨＳＢＣホールディングス、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅続伸。ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、豪化学大手のオリカ、不動産会社のグッドマン・グループ、医療診断サービスのソニック・ヘルスケア、不動産投資サービスのビシニティ・センターズが買われた。

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