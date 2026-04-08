ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７７ｂｐ 大幅縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７７ｂｐ 大幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.917
フランス 3.549（+63）
イタリア 3.689（+77）
スペイン 3.361（+44）
オランダ 3.042（+13）
ギリシャ 3.649（+73）
ポルトガル 3.312（+40）
ベルギー 3.451（+53）
オーストリア 3.194（+28）
アイルランド 3.108（+19）
フィンランド 3.166（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.917
フランス 3.549（+63）
イタリア 3.689（+77）
スペイン 3.361（+44）
オランダ 3.042（+13）
ギリシャ 3.649（+73）
ポルトガル 3.312（+40）
ベルギー 3.451（+53）
オーストリア 3.194（+28）
アイルランド 3.108（+19）
フィンランド 3.166（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）