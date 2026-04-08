ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７７ｂｐ　大幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　2.917
フランス　　　3.549（+63）
イタリア　　　3.689（+77）
スペイン　　　3.361（+44）
オランダ　　　3.042（+13）
ギリシャ　　　3.649（+73）
ポルトガル　　　3.312（+40）
ベルギー　　　3.451（+53）
オーストリア　3.194（+28）
アイルランド　3.108（+19）
フィンランド　3.166（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）