スピラ・スピカ、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』EDテーマ「ちゅーんあっぷ☆」がリリース決定

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スピラ・スピカがTVアニメ『黒猫と魔女の教室』のエンディングテーマ「ちゅーんあっぷ☆」を収録した11thシングル「ちゅーんあっぷ☆」を6月3日にリリースする。

■スピカ・ヴァルゴと謎の黒猫との“秘密の師弟関係”を明るく前向きなメロディと歌詞で表現

4月12日よりCBC/TBS系「アガルアニメ」枠で放送されるTVアニメ『黒猫と魔女の教室』は、『マガジンポケット』（講談社）にて2022年3月16日より連載中の人気作品が原作。

魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴと、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫が繰り広げる魔法学園ファンタジーで、原作漫画は現在14巻まで発売されており、連載当初からアニメ化を望む声が多かった。

新曲「ちゅーんあっぷ☆」は、スピカ・ヴァルゴと謎の黒猫との“秘密の師弟関係”をスピラ・スピカらしい明るく前向きなメロディと歌詞で表現した、スピラ・スピカがこの春お届けする最光級なハッピーチューン。4月17日0時より先行配信される。

先日公開されたアニメの第2弾メインPVでは楽曲の一部も聴くことができるので、ぜひチェックしてみよう。

また、11tシングル「ちゅーんあっぷ☆」のCDジャケット写真や収録内容も公開。

期間生産限定盤の特典Blu-rayには、新曲「ちゅーんあっぷ☆」のMVと「ちゅーんあっぷ☆」One-take Videoが収録。加えて、『黒猫と魔女の教室』アニメ描き下ろしのアナザージャケットも封入される。

店舗購入者特典や、オンラインサイン会についても発表された。詳細はスピラ・スピカのオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.04.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ちゅーんあっぷ☆」

2026.06.03 ON SALE

SINGLE「ちゅーんあっぷ☆」

■【画像】スピラ・スピカ コメント

■【画像】『黒猫と魔女の教室』キービジュアル

■【画像】「ちゅーんあっぷ☆」ジャケット写真

■関連リンク

『黒猫と魔女の教室』作品サイト

https://witch-classroom.com/

スピラ・スピカ OFFICIAL SITE

https://spiraspica.com