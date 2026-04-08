　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　10(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　37(　　　37)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　42(　　　42)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 267(　　 267)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2398(　　2398)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 204(　　 204)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2315(　　1395)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 280(　　 260)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9219(　　3677)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 519(　　 233)
　　　　　 　 　 6月限　　　 96535(　 41555)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1273(　　 663)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　10)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5663(　　2537)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 398(　　 222)
　　　　　 　 　 6月限　　　 67036(　 38284)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 164(　　 164)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 255(　　 255)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8145(　　8145)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 959(　　 959)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 541(　　 541)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 6月限　　　 30857(　 30857)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース