主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10( 0)
TOPIX先物 6月限 37( 37)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 42( 42)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 267( 267)
TOPIX先物 6月限 24( 24)
日経225ミニ 6月限 2398( 2398)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 204( 204)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2315( 1395)
9月限 3( 1)
TOPIX先物 6月限 280( 260)
日経225ミニ 4月限 9219( 3677)
5月限 519( 233)
6月限 96535( 41555)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1273( 663)
9月限 20( 10)
日経225ミニ 4月限 5663( 2537)
5月限 398( 222)
6月限 67036( 38284)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 164( 164)
日経225ミニ 4月限 255( 255)
5月限 99( 99)
6月限 8145( 8145)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 959( 959)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 541( 541)
5月限 38( 38)
6月限 30857( 30857)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10( 0)
TOPIX先物 6月限 37( 37)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 42( 42)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 267( 267)
TOPIX先物 6月限 24( 24)
日経225ミニ 6月限 2398( 2398)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 204( 204)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2315( 1395)
9月限 3( 1)
TOPIX先物 6月限 280( 260)
日経225ミニ 4月限 9219( 3677)
5月限 519( 233)
6月限 96535( 41555)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1273( 663)
9月限 20( 10)
日経225ミニ 4月限 5663( 2537)
5月限 398( 222)
6月限 67036( 38284)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 164( 164)
日経225ミニ 4月限 255( 255)
5月限 99( 99)
6月限 8145( 8145)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 959( 959)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 4月限 541( 541)
5月限 38( 38)
6月限 30857( 30857)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース