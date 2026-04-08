主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7696( 4427)
TOPIX先物 6月限 3931( 2178)
日経225ミニ 6月限 11458( 11388)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 979( 695)
TOPIX先物 6月限 1596( 728)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2831( 0)
TOPIX先物 6月限 2088( 673)
日経225ミニ 4月限 4381( 381)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1993( 1425)
TOPIX先物 6月限 2203( 1652)
日経225ミニ 4月限 5500( 0)
6月限 5038( 5028)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2002( 0)
TOPIX先物 6月限 2645( 0)
日経225ミニ 4月限 8900( 400)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 77( 0)
日経225ミニ 4月限 500( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3032( 1837)
9月限 29( 25)
TOPIX先物 6月限 986( 796)
日経225ミニ 4月限 9463( 3387)
5月限 741( 357)
6月限 95942( 36250)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1703( 1201)
9月限 13( 11)
日経225ミニ 4月限 3401( 1397)
5月限 582( 342)
6月限 50876( 25948)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 444( 444)
5月限 168( 168)
6月限 5352( 5352)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 873( 873)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 4月限 619( 619)
5月限 155( 155)
6月限 30914( 30914)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7696( 4427)
TOPIX先物 6月限 3931( 2178)
日経225ミニ 6月限 11458( 11388)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 979( 695)
TOPIX先物 6月限 1596( 728)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2831( 0)
TOPIX先物 6月限 2088( 673)
日経225ミニ 4月限 4381( 381)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1993( 1425)
TOPIX先物 6月限 2203( 1652)
日経225ミニ 4月限 5500( 0)
6月限 5038( 5028)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2002( 0)
TOPIX先物 6月限 2645( 0)
日経225ミニ 4月限 8900( 400)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 77( 0)
日経225ミニ 4月限 500( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3032( 1837)
9月限 29( 25)
TOPIX先物 6月限 986( 796)
日経225ミニ 4月限 9463( 3387)
5月限 741( 357)
6月限 95942( 36250)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1703( 1201)
9月限 13( 11)
日経225ミニ 4月限 3401( 1397)
5月限 582( 342)
6月限 50876( 25948)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 444( 444)
5月限 168( 168)
6月限 5352( 5352)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 873( 873)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 4月限 619( 619)
5月限 155( 155)
6月限 30914( 30914)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース