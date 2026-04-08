　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7696(　　4427)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3931(　　2178)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 11458(　 11388)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 979(　　 695)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1596(　　 728)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2831(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2088(　　 673)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4381(　　 381)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1993(　　1425)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2203(　　1652)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5500(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5038(　　5028)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2002(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2645(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8900(　　 400)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　77(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 500(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3032(　　1837)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　29(　　　25)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 986(　　 796)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9463(　　3387)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 741(　　 357)
　　　　　 　 　 6月限　　　 95942(　 36250)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1703(　　1201)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　11)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3401(　　1397)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 582(　　 342)
　　　　　 　 　 6月限　　　 50876(　 25948)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 444(　　 444)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 168(　　 168)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5352(　　5352)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 873(　　 873)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 619(　　 619)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 155(　　 155)
　　　　　 　 　 6月限　　　 30914(　 30914)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース