外国証券 先物取引高情報まとめ（4月8日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10756( 10713)
9月限 69( 69)
TOPIX先物 6月限 15966( 15566)
日経225ミニ 4月限 10740( 10740)
5月限 466( 466)
6月限 279904( 279904)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7060( 7060)
9月限 76( 76)
TOPIX先物 6月限 15134( 15134)
日経225ミニ 4月限 5029( 5029)
5月限 445( 445)
6月限 132037( 132037)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22( 0)
TOPIX先物 6月限 595( 295)
日経225ミニ 6月限 1663( 1663)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1614( 1096)
TOPIX先物 6月限 3582( 3450)
日経225ミニ 6月限 1854( 1854)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 649( 639)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 2293( 2193)
日経225ミニ 5月限 29( 29)
6月限 4971( 4971)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 813( 813)
TOPIX先物 6月限 1872( 1864)
日経225ミニ 6月限 2080( 2080)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6395( 6395)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 11749( 11749)
日経225ミニ 4月限 7840( 7840)
6月限 70721( 70721)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15( 0)
TOPIX先物 6月限 1825( 1825)
日経225ミニ 6月限 938( 938)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 344( 344)
TOPIX先物 6月限 737( 737)
日経225ミニ 6月限 2634( 2634)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 206( 206)
TOPIX先物 6月限 58( 58)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 110( 110)
日経225ミニ 4月限 16( 16)
5月限 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10756( 10713)
9月限 69( 69)
TOPIX先物 6月限 15966( 15566)
日経225ミニ 4月限 10740( 10740)
5月限 466( 466)
6月限 279904( 279904)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7060( 7060)
9月限 76( 76)
TOPIX先物 6月限 15134( 15134)
日経225ミニ 4月限 5029( 5029)
5月限 445( 445)
6月限 132037( 132037)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22( 0)
TOPIX先物 6月限 595( 295)
日経225ミニ 6月限 1663( 1663)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1614( 1096)
TOPIX先物 6月限 3582( 3450)
日経225ミニ 6月限 1854( 1854)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 649( 639)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 2293( 2193)
日経225ミニ 5月限 29( 29)
6月限 4971( 4971)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 813( 813)
TOPIX先物 6月限 1872( 1864)
日経225ミニ 6月限 2080( 2080)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6395( 6395)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 11749( 11749)
日経225ミニ 4月限 7840( 7840)
6月限 70721( 70721)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 15( 0)
TOPIX先物 6月限 1825( 1825)
日経225ミニ 6月限 938( 938)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 344( 344)
TOPIX先物 6月限 737( 737)
日経225ミニ 6月限 2634( 2634)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 206( 206)
TOPIX先物 6月限 58( 58)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 110( 110)
日経225ミニ 4月限 16( 16)
5月限 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース