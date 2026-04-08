　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10756(　 10713)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　69(　　　69)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15966(　 15566)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10740(　 10740)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 466(　　 466)
　　　　　 　 　 6月限　　　279904(　279904)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7060(　　7060)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　76(　　　76)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15134(　 15134)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5029(　　5029)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 445(　　 445)
　　　　　 　 　 6月限　　　132037(　132037)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　22(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 595(　　 295)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1663(　　1663)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1614(　　1096)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3582(　　3450)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1854(　　1854)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 649(　　 639)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2293(　　2193)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4971(　　4971)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 813(　　 813)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1872(　　1864)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2080(　　2080)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6395(　　6395)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11749(　 11749)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7840(　　7840)
　　　　　 　 　 6月限　　　 70721(　 70721)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　15(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1825(　　1825)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 938(　　 938)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 344(　　 344)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 737(　　 737)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2634(　　2634)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 206(　　 206)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　58(　　　58)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 110(　　 110)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　30(　　　30)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース