　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 27140(　 22889)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　70(　　　70)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 30121(　 27592)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　35(　　　35)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 25241(　 13741)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 514(　　 514)
　　　　　 　 　 6月限　　　273289(　270943)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 19161(　 17084)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 206(　　 206)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 38368(　 32555)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 22280(　 13780)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 594(　　 594)
　　　　　 　 　 6月限　　　189402(　189400)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2913(　　1877)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5123(　　4400)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　 15265(　 15265)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5669(　　3633)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15996(　　4856)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5124(　　5114)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3509(　　2470)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12843(　　8234)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5086(　　1486)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 6月限　　　 14426(　 14426)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3372(　　2443)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9423(　　7653)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9300(　　9238)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11404(　 10938)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 23959(　 21799)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8820(　　8820)
　　　　　 　 　 6月限　　　 82192(　 82048)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2617(　　1721)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2229(　　1899)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2081(　　 581)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3197(　　3197)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2726(　　 913)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5987(　　2833)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3300(　　 300)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 160(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 473(　　 473)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1770(　　 170)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1411(　　1411)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2223(　　2223)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　42(　　　42)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース