外国証券 先物取引高情報まとめ（4月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27140( 22889)
9月限 70( 70)
TOPIX先物 6月限 30121( 27592)
9月限 35( 35)
日経225ミニ 4月限 25241( 13741)
5月限 514( 514)
6月限 273289( 270943)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19161( 17084)
9月限 206( 206)
TOPIX先物 6月限 38368( 32555)
日経225ミニ 4月限 22280( 13780)
5月限 594( 594)
6月限 189402( 189400)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2913( 1877)
TOPIX先物 6月限 5123( 4400)
日経225ミニ 4月限 4000( 0)
6月限 15265( 15265)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5669( 3633)
TOPIX先物 6月限 15996( 4856)
日経225ミニ 4月限 3000( 0)
6月限 5124( 5114)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3509( 2470)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 12843( 8234)
日経225ミニ 4月限 5086( 1486)
5月限 10( 10)
6月限 14426( 14426)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3372( 2443)
TOPIX先物 6月限 9423( 7653)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 9300( 9238)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11404( 10938)
9月限 30( 30)
TOPIX先物 6月限 23959( 21799)
日経225ミニ 4月限 8820( 8820)
6月限 82192( 82048)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2617( 1721)
TOPIX先物 6月限 2229( 1899)
日経225ミニ 4月限 2081( 581)
6月限 3197( 3197)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2726( 913)
TOPIX先物 6月限 5987( 2833)
日経225ミニ 4月限 3300( 300)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 0)
TOPIX先物 6月限 473( 473)
日経225ミニ 4月限 1770( 170)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1411( 1411)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 2223( 2223)
日経225ミニ 5月限 42( 42)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 27140( 22889)
9月限 70( 70)
TOPIX先物 6月限 30121( 27592)
9月限 35( 35)
日経225ミニ 4月限 25241( 13741)
5月限 514( 514)
6月限 273289( 270943)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19161( 17084)
9月限 206( 206)
TOPIX先物 6月限 38368( 32555)
日経225ミニ 4月限 22280( 13780)
5月限 594( 594)
6月限 189402( 189400)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2913( 1877)
TOPIX先物 6月限 5123( 4400)
日経225ミニ 4月限 4000( 0)
6月限 15265( 15265)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5669( 3633)
TOPIX先物 6月限 15996( 4856)
日経225ミニ 4月限 3000( 0)
6月限 5124( 5114)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3509( 2470)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 12843( 8234)
日経225ミニ 4月限 5086( 1486)
5月限 10( 10)
6月限 14426( 14426)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3372( 2443)
TOPIX先物 6月限 9423( 7653)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 9300( 9238)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11404( 10938)
9月限 30( 30)
TOPIX先物 6月限 23959( 21799)
日経225ミニ 4月限 8820( 8820)
6月限 82192( 82048)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2617( 1721)
TOPIX先物 6月限 2229( 1899)
日経225ミニ 4月限 2081( 581)
6月限 3197( 3197)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2726( 913)
TOPIX先物 6月限 5987( 2833)
日経225ミニ 4月限 3300( 300)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 160( 0)
TOPIX先物 6月限 473( 473)
日経225ミニ 4月限 1770( 170)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1411( 1411)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 2223( 2223)
日経225ミニ 5月限 42( 42)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース