「日経225オプション」4月限コール手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 15( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 215( 215)
SBI証券 196( 114)
松井証券 71( 71)
楽天証券 78( 48)
BNPパリバ証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 20( 20)
UBS証券 10( 10)
岩井コスモ証券 5( 5)
光世証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
岩井コスモ証券 10( 10)
SBI証券 14( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 100( 100)
楽天証券 38( 34)
SBI証券 73( 31)
BNPパリバ証券 25( 25)
松井証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 14( 14)
広田証券 2( 2)
◯5万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
岩井コスモ証券 5( 5)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 309( 309)
シティグループ証券 175( 175)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
SBI証券 143( 73)
UBS証券 47( 47)
BNPパリバ証券 37( 37)
JPモルガン証券 30( 30)
楽天証券 31( 29)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 6( 6)
野村証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
広田証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 15( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 215( 215)
SBI証券 196( 114)
松井証券 71( 71)
楽天証券 78( 48)
BNPパリバ証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 20( 20)
UBS証券 10( 10)
岩井コスモ証券 5( 5)
光世証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
岩井コスモ証券 10( 10)
SBI証券 14( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 100( 100)
楽天証券 38( 34)
SBI証券 73( 31)
BNPパリバ証券 25( 25)
松井証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 14( 14)
広田証券 2( 2)
◯5万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
岩井コスモ証券 5( 5)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 309( 309)
シティグループ証券 175( 175)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
SBI証券 143( 73)
UBS証券 47( 47)
BNPパリバ証券 37( 37)
JPモルガン証券 30( 30)
楽天証券 31( 29)
松井証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 6( 6)
野村証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
広田証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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