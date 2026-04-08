　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万7250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　15(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯5万7125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 215(　 215)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 196(　 114)
松井証券　　　　　　　　　　　　71(　　71)
楽天証券　　　　　　　　　　　　78(　　48)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　44(　　44)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　20)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
山和証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万6875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万6750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯5万6625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万6500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 100(　 100)
楽天証券　　　　　　　　　　　　38(　　34)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　73(　　31)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　14)
広田証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)

◯5万6375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)

◯5万6250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万6125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)

◯5万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 309(　 309)
シティグループ証券　　　　　　 175(　 175)
ソシエテジェネラル証券　　　　　78(　　78)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 143(　　73)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　47(　　47)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　37(　　37)
JPモルガン証券　　　　　　　　　30(　　30)
楽天証券　　　　　　　　　　　　31(　　29)
松井証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
広田証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　 3)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース