「日経225オプション」4月限コール手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
SBI証券 35( 21)
松井証券 18( 18)
BNPパリバ証券 14( 14)
楽天証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 8( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6245( 1635)
SBI証券 746( 392)
UBS証券 446( 296)
BNPパリバ証券 496( 296)
モルガンMUFG証券 275( 275)
ソシエテジェネラル証券 223( 223)
バークレイズ証券 1060( 210)
松井証券 131( 131)
楽天証券 125( 111)
三菱UFJeスマート 84( 84)
マネックス証券 12( 12)
岩井コスモ証券 10( 10)
野村証券 908( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
東海東京証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
ビーオブエー証券 360( 0)
大和証券 10( 0)
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 271( 271)
モルガンMUFG証券 250( 250)
BNPパリバ証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
ビーオブエー証券 27( 27)
SBI証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
バークレイズ証券 200( 0)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
立花証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 549( 449)
野村証券 345( 345)
SBI証券 199( 145)
ソシエテジェネラル証券 125( 125)
BNPパリバ証券 162( 62)
UBS証券 100( 50)
楽天証券 58( 46)
松井証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 19( 19)
岩井コスモ証券 17( 17)
シティグループ証券 17( 17)
マネックス証券 6( 6)
広田証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
岡三証券 1( 1)
ビーオブエー証券 100( 0)
みずほ証券 50( 0)
◯5万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 12( 12)
SBI証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 515( 145)
JPモルガン証券 90( 90)
シティグループ証券 331( 31)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
BNPパリバ証券 14( 14)
SBI証券 15( 13)
日産証券 5( 5)
広田証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ビーオブエー証券 300( 0)
ドイツ証券 150( 0)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
大和証券 100( 0)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1447( 652)
ソシエテジェネラル証券 529( 329)
SBI証券 270( 170)
BNPパリバ証券 77( 77)
野村証券 1252( 52)
JPモルガン証券 75( 50)
楽天証券 48( 40)
東海東京証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 21( 21)
ビーオブエー証券 20( 20)
松井証券 19( 19)
UBS証券 216( 16)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 200( 0)
シティグループ証券 150( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
SBI証券 35( 21)
松井証券 18( 18)
BNPパリバ証券 14( 14)
楽天証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 8( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6245( 1635)
SBI証券 746( 392)
UBS証券 446( 296)
BNPパリバ証券 496( 296)
モルガンMUFG証券 275( 275)
ソシエテジェネラル証券 223( 223)
バークレイズ証券 1060( 210)
松井証券 131( 131)
楽天証券 125( 111)
三菱UFJeスマート 84( 84)
マネックス証券 12( 12)
岩井コスモ証券 10( 10)
野村証券 908( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
東海東京証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
ビーオブエー証券 360( 0)
大和証券 10( 0)
◯5万6875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 271( 271)
モルガンMUFG証券 250( 250)
BNPパリバ証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
ビーオブエー証券 27( 27)
SBI証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
バークレイズ証券 200( 0)
◯5万6625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
立花証券 1( 1)
◯5万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 549( 449)
野村証券 345( 345)
SBI証券 199( 145)
ソシエテジェネラル証券 125( 125)
BNPパリバ証券 162( 62)
UBS証券 100( 50)
楽天証券 58( 46)
松井証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 19( 19)
岩井コスモ証券 17( 17)
シティグループ証券 17( 17)
マネックス証券 6( 6)
広田証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
岡三証券 1( 1)
ビーオブエー証券 100( 0)
みずほ証券 50( 0)
◯5万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 12( 12)
SBI証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 515( 145)
JPモルガン証券 90( 90)
シティグループ証券 331( 31)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
BNPパリバ証券 14( 14)
SBI証券 15( 13)
日産証券 5( 5)
広田証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ビーオブエー証券 300( 0)
ドイツ証券 150( 0)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
三菱UFJ証券 100( 0)
大和証券 100( 0)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1447( 652)
ソシエテジェネラル証券 529( 329)
SBI証券 270( 170)
BNPパリバ証券 77( 77)
野村証券 1252( 52)
JPモルガン証券 75( 50)
楽天証券 48( 40)
東海東京証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 21( 21)
ビーオブエー証券 20( 20)
松井証券 19( 19)
UBS証券 216( 16)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 200( 0)
シティグループ証券 150( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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