俳優の川粼麻世さんが4月7日、自身の公式ブログを更新。愛犬・愛猫たちと妻とともにお花見を楽しんだ様子を報告しました。

【写真を見る】【 川粼麻世 】料理研究家の妻・花音さんの手作り弁当で愛犬・愛猫とお花見 「最後の晩餐でも食べたい」と絶賛





お花見に連れて行ったのは、バンビーノのピノ、チワワのテンテン、トイプードルのテディーの3匹。川粼さんは「昨日は気候も温かくお花見日和」と記し、花見用テーブルが設置されたスポットをリサーチして向かったところ、「ベストな場所が偶然空いていてラッキーでした」と喜びを綴りました。















当日のお弁当は料理研究家の妻・花音さんが手作りしたもので、川粼さんが大好きなおかずが詰め合わされていたとのこと。川粼さんは妻のおにぎりについて「最後の晩餐でも食べたい」と絶賛しました。海苔にもこだわりがあり、丸山の「こんとび」を使用したと明かしています。















桜についてはすでに葉桜になっていたものの、「とても気持ちが良く、思い出に残るお花見でした」と感想を語りました。















川粼さんはブログの締めくくりに「夫婦ってお互いに相手を思いやり、どれだけ幸せな思い出を作るかが大切だと思うのです」と夫婦の在り方について言及。「その瞬間瞬間に幸せを感じ、ピラミッドの様に幸せを積み重ねて行けばつまらない事は気にならなくなります。この気持ちは大切にして行きたいと思ってます」と綴り、パートナーへの思いをあらためて示しました。









この投稿に「お花見弁当美味しそう」「奥様のお花見お弁当最高 海苔にこだわって素敵です」「花音さんの手作りお弁当好きなモノばかり ペットちゃん達も一緒に楽しいお花見になりましたね」「幸せをピラミッドみたいに なるほどと勉強になりました」などの声が寄せられています。



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