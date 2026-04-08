ソフトバンク vs 西武 2026年4月8日のプロ野球速報
2026.04.08 18:00 みずほPayPayドーム福岡
9回裏 ソフトバンクの攻撃
【西 2-1 ソ】
試合終了
OUT
6番 中村 晃 センターフライ 3アウト
OUT
代打：牧原 大成 に代わって 6番 中村 晃
OUT
代走：2塁ランナー 近藤 健介 に代わって 2番 イヒネ イツア
OUT
5番 山川 穂高 サードファウルフライ 2アウト
OUT
4番 柳田 悠岐 レフトフライ 1アウト
OUT
西2-1ソ
3番 栗原 陵矢 ライトヒット ソフトバンク得点！ 西 2-1 ソ ランナー：1、2塁
OUT
2番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1、3塁
OUT
1番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
OUT
投手交代：ピッチャー 郄橋 光成 に代わって 10番 岩城 颯空
9回表 西武の攻撃
OUT
1番 桑原 将志 ピッチャーゴロ 3アウト
OUT
9番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
OUT
8番 岸 潤一郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
OUT
7番 外崎 修汰 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 今宮 健太 に代わって 9番 谷川原 健太
OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 木村 光
OUT
守備交代：ショート 野村 勇 に代わって 8番 今宮 健太
8回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
9番 野村 勇 空振り三振 3アウト
OUT
8番 今宮 健太 空振り三振 2アウト
OUT
代打：海野 隆司 に代わって 8番 今宮 健太
OUT
7番 川瀬 晃 空振り三振 1アウト
OUT
守備交代：ライト 代打 Ａ・カナリオ に代わって 6番 長谷川 信哉
8回表 西武の攻撃
OUT
6番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト
OUT
代打：林 安可 に代わって 6番 Ａ・カナリオ
OUT
西2-0ソ
5番 渡部 聖弥 レフトホームラン 西武得点！ 西 2-0 ソ
OUT
4番 仲三 優太 ピッチャーフライ 2アウト
OUT
3番 小島 大河 セカンドゴロ 1アウト
OUT
投手交代：ピッチャー 徐 若熙 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
7回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
OUT
5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
OUT
4番 柳田 悠岐 センターフライ 1アウト
OUT
守備交代：セカンド 外崎 修汰 に代わって 9番 滝澤 夏央
OUT
守備交代：ファースト 平沢 大河 に代わって 7番 外崎 修汰
7回表 西武の攻撃
OUT
2番 源田 壮亮 空振り三振 3アウト
OUT
1番 桑原 将志 センターヒット ランナー：1塁
OUT
9番 平沢 大河 ファーストゴロ 2アウト
OUT
8番 岸 潤一郎 ショートフライ 1アウト
6回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
3番 栗原 陵矢 ショートゴロ 3アウト
OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
OUT
1番 柳町 達 空振り三振 2アウト
OUT
9番 野村 勇 ショートゴロ 1アウト
6回表 西武の攻撃
OUT
7番 外崎 修汰 サードゴロ 3アウト
OUT
6番 林 安可 センターフライ 2アウト
OUT
5番 渡部 聖弥 サードヒット ランナー：1塁
OUT
4番 仲三 優太 空振り三振 1アウト
5回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
8番 海野 隆司 ショートゴロ 3アウト
OUT
7番 川瀬 晃 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
6番 牧原 大成 見逃し三振 2アウト
OUT
5番 山川 穂高 ライトフライ 1アウト
5回表 西武の攻撃
OUT
3番 小島 大河 レフトフライ 3アウト
OUT
2番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1塁
OUT
1番 桑原 将志 ピッチャーゴロ 2アウト
OUT
9番 平沢 大河 空振り三振 1アウト
4回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
4番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 3アウト
OUT
3番 栗原 陵矢 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
2番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
OUT
1番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト
4回表 西武の攻撃
OUT
8番 岸 潤一郎 ショートゴロ 3アウト
OUT
7番 外崎 修汰 センターフライ 2アウト
OUT
6番 林 安可 センターヒット ランナー：1塁
OUT
5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 1アウト
3回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
9番 野村 勇 ショートゴロ 3アウト
OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 2アウト
OUT
7番 川瀬 晃 ファーストゴロ 1アウト
3回表 西武の攻撃
OUT
4番 仲三 優太 センターフライ 3アウト
OUT
3番 小島 大河 レフトフライ 2アウト ランナー：3塁
OUT
2番 源田 壮亮 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁
OUT
1番 桑原 将志 フォアボール ランナー：1塁
2回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
6番 牧原 大成 セカンドフライ 3アウト
OUT
5番 山川 穂高 ショートゴロ 2アウト
OUT
4番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
2回表 西武の攻撃
OUT
9番 平沢 大河 空振り三振 3アウト
OUT
8番 岸 潤一郎 ショートヒット ランナー：1、2塁
OUT
7番 外崎 修汰 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
OUT
6番 林 安可 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
OUT
5番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁
1回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
3番 栗原 陵矢 ショートファウルフライ 3アウト
OUT
2番 近藤 健介 センターフライ 2アウト
OUT
1番 柳町 達 空振り三振 1アウト
1回表 西武の攻撃
OUT
4番 仲三 優太 空振り三振 3アウト
OUT
西1-0ソ
3番 小島 大河 ライトホームラン 西武得点！ 西 1-0 ソ
OUT
2番 源田 壮亮 レフトフライ 2アウト
OUT
1番 桑原 将志 センターフライ 1アウト
OUT
守備交代：ショート 川瀬 晃 に代わって 9番 野村 勇
OUT
守備交代：セカンド 牧原 大成 に代わって 7番 川瀬 晃
OUT
守備交代：センター 周東 佑京 に代わって 6番 牧原 大成
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
9回裏 ソフトバンクの攻撃
【西 2-1 ソ】
試合終了
OUT
6番 中村 晃 センターフライ 3アウト
OUT
代打：牧原 大成 に代わって 6番 中村 晃
OUT
代走：2塁ランナー 近藤 健介 に代わって 2番 イヒネ イツア
OUT
5番 山川 穂高 サードファウルフライ 2アウト
OUT
4番 柳田 悠岐 レフトフライ 1アウト
OUT
西2-1ソ
3番 栗原 陵矢 ライトヒット ソフトバンク得点！ 西 2-1 ソ ランナー：1、2塁
2番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1、3塁
OUT
1番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
OUT
投手交代：ピッチャー 郄橋 光成 に代わって 10番 岩城 颯空
9回表 西武の攻撃
OUT
1番 桑原 将志 ピッチャーゴロ 3アウト
OUT
9番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
OUT
8番 岸 潤一郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
OUT
7番 外崎 修汰 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
守備交代：キャッチャー 代打 今宮 健太 に代わって 9番 谷川原 健太
OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 木村 光
OUT
守備交代：ショート 野村 勇 に代わって 8番 今宮 健太
8回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
9番 野村 勇 空振り三振 3アウト
OUT
8番 今宮 健太 空振り三振 2アウト
OUT
代打：海野 隆司 に代わって 8番 今宮 健太
OUT
7番 川瀬 晃 空振り三振 1アウト
OUT
守備交代：ライト 代打 Ａ・カナリオ に代わって 6番 長谷川 信哉
8回表 西武の攻撃
OUT
6番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト
OUT
代打：林 安可 に代わって 6番 Ａ・カナリオ
OUT
西2-0ソ
5番 渡部 聖弥 レフトホームラン 西武得点！ 西 2-0 ソ
OUT
4番 仲三 優太 ピッチャーフライ 2アウト
OUT
3番 小島 大河 セカンドゴロ 1アウト
OUT
投手交代：ピッチャー 徐 若熙 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
7回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
OUT
5番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
OUT
4番 柳田 悠岐 センターフライ 1アウト
OUT
守備交代：セカンド 外崎 修汰 に代わって 9番 滝澤 夏央
OUT
守備交代：ファースト 平沢 大河 に代わって 7番 外崎 修汰
7回表 西武の攻撃
OUT
2番 源田 壮亮 空振り三振 3アウト
OUT
1番 桑原 将志 センターヒット ランナー：1塁
OUT
9番 平沢 大河 ファーストゴロ 2アウト
OUT
8番 岸 潤一郎 ショートフライ 1アウト
6回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
3番 栗原 陵矢 ショートゴロ 3アウト
OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
OUT
1番 柳町 達 空振り三振 2アウト
OUT
9番 野村 勇 ショートゴロ 1アウト
6回表 西武の攻撃
OUT
7番 外崎 修汰 サードゴロ 3アウト
OUT
6番 林 安可 センターフライ 2アウト
OUT
5番 渡部 聖弥 サードヒット ランナー：1塁
OUT
4番 仲三 優太 空振り三振 1アウト
5回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
8番 海野 隆司 ショートゴロ 3アウト
OUT
7番 川瀬 晃 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
6番 牧原 大成 見逃し三振 2アウト
OUT
5番 山川 穂高 ライトフライ 1アウト
5回表 西武の攻撃
OUT
3番 小島 大河 レフトフライ 3アウト
OUT
2番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1塁
OUT
1番 桑原 将志 ピッチャーゴロ 2アウト
OUT
9番 平沢 大河 空振り三振 1アウト
4回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
4番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 3アウト
OUT
3番 栗原 陵矢 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
2番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
OUT
1番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト
4回表 西武の攻撃
OUT
8番 岸 潤一郎 ショートゴロ 3アウト
OUT
7番 外崎 修汰 センターフライ 2アウト
OUT
6番 林 安可 センターヒット ランナー：1塁
OUT
5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 1アウト
3回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
9番 野村 勇 ショートゴロ 3アウト
OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 2アウト
OUT
7番 川瀬 晃 ファーストゴロ 1アウト
3回表 西武の攻撃
OUT
4番 仲三 優太 センターフライ 3アウト
OUT
3番 小島 大河 レフトフライ 2アウト ランナー：3塁
OUT
2番 源田 壮亮 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁
OUT
1番 桑原 将志 フォアボール ランナー：1塁
2回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
6番 牧原 大成 セカンドフライ 3アウト
OUT
5番 山川 穂高 ショートゴロ 2アウト
OUT
4番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
2回表 西武の攻撃
OUT
9番 平沢 大河 空振り三振 3アウト
OUT
8番 岸 潤一郎 ショートヒット ランナー：1、2塁
OUT
7番 外崎 修汰 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
OUT
6番 林 安可 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
OUT
5番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁
1回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
3番 栗原 陵矢 ショートファウルフライ 3アウト
OUT
2番 近藤 健介 センターフライ 2アウト
OUT
1番 柳町 達 空振り三振 1アウト
1回表 西武の攻撃
OUT
4番 仲三 優太 空振り三振 3アウト
OUT
西1-0ソ
3番 小島 大河 ライトホームラン 西武得点！ 西 1-0 ソ
OUT
2番 源田 壮亮 レフトフライ 2アウト
OUT
1番 桑原 将志 センターフライ 1アウト
OUT
守備交代：ショート 川瀬 晃 に代わって 9番 野村 勇
OUT
守備交代：セカンド 牧原 大成 に代わって 7番 川瀬 晃
OUT
守備交代：センター 周東 佑京 に代わって 6番 牧原 大成
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.