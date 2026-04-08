「176cm 股下90cmです 高身長女子の時代になれー!!」元アイドル22歳、抜群プロポーション全開 ミニスカ姿に衝撃
コスプレイヤーの緑川希星が6日までにTikTokを更新。美スタイル際立つソロショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が今回投稿したのは、ミニスカ×ロングブーツ姿。「176cm 股下90cmです 高身長女子の時代になれー!!」とつづり、圧倒的なスタイルと可愛らしい表情で魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「脚長っ」「完璧」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）、TikTok（@kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が今回投稿したのは、ミニスカ×ロングブーツ姿。「176cm 股下90cmです 高身長女子の時代になれー!!」とつづり、圧倒的なスタイルと可愛らしい表情で魅せた。ファンからは「可愛すぎる」「脚長っ」「完璧」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）、TikTok（@kirarachandesu）