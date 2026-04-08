ホロライブ・戌神ころね、100万円のパソコンを3年掃除せず放置 ホロメンたちの意外な掃除事情に「終わってるぞこいつ！」
「ホロライブ」所属のVTuber・戌神ころねさんが、8日までに自身のチャンネルを更新。雑談の中でホロメンたちの掃除事情が明らかになり話題になっている。
【動画】パソコンにも掃除が必要なことに驚くころねさん（8：24ごろ）
7日に行われた配信『【お知らせもある】急な雑談』で、パソコンの不調を話したころねさんは、リスナーからの「パソコン掃除してる？」という質問に「今のパソコンは使い始めて2、3年くらい」「ころねのパソコン100万円だよ。そんなホコリなんて付かんだろ！」と回答。ころねさんが掃除せずにパソコンを使っていたことを知ったリスナーは「掃除したことないのはあかん」「半年に1回はホコリ飛ばさないと」「床置きはダメだよ」と声を上げた。
これらのコメントを見てほかのホロメンがパソコンをどう扱っているか気になった彼女は、急遽アンケートを取る凸待ちを開始。すると、6期生・鷹嶺ルイさんや、ゲーマーズ・大神ミオさんたちから返答が届き、「1年に1回大掃除くらい」「中はしたことなくて側面しかしたことありません」など、意外な掃除事情が明らかになった。
中でもチャット欄がざわついたのは、FLOW GLOW・綺々羅々ヴィヴィさんからの回答で「当たり前に（掃除）してません！ キーボードやマウスもしてない」「エアコンなんか（掃除）1回もしたことない」と発言。衝撃的すぎるコメントにころねさんとリスナーは「終わってるぞこいつ！」「ですよねｗ」「怖い怖いｗ」「だらしないw」と爆笑していた。
引用：YouTubeチャンネル「Korone Ch. 戌神ころね」
【動画】パソコンにも掃除が必要なことに驚くころねさん（8：24ごろ）
7日に行われた配信『【お知らせもある】急な雑談』で、パソコンの不調を話したころねさんは、リスナーからの「パソコン掃除してる？」という質問に「今のパソコンは使い始めて2、3年くらい」「ころねのパソコン100万円だよ。そんなホコリなんて付かんだろ！」と回答。ころねさんが掃除せずにパソコンを使っていたことを知ったリスナーは「掃除したことないのはあかん」「半年に1回はホコリ飛ばさないと」「床置きはダメだよ」と声を上げた。
中でもチャット欄がざわついたのは、FLOW GLOW・綺々羅々ヴィヴィさんからの回答で「当たり前に（掃除）してません！ キーボードやマウスもしてない」「エアコンなんか（掃除）1回もしたことない」と発言。衝撃的すぎるコメントにころねさんとリスナーは「終わってるぞこいつ！」「ですよねｗ」「怖い怖いｗ」「だらしないw」と爆笑していた。
引用：YouTubeチャンネル「Korone Ch. 戌神ころね」