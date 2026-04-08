ハイアール ジャパン セールスは、置き場所を選ばず省スペースで設置が可能な衣類乾燥機「OKERU（オケル）」（JZ-K40A）を2026年4月22日より発売します。カラーはホワイトとブラックの2色。実売予想価格は4万4000円前後（税込）。

「OKERU」（ホワイト）

記事のポイント 奥行が50cm以下という省スペース設計の衣類乾燥機。排水ホースの設置が不要な排気式なので、賃貸住宅などでも手軽に使用できます。これまで衣類乾燥機の導入を諦めていた方にもオススメ！

本製品は、奥行497mmと、奥行の狭いスペースでも設置がしやすいコンパクト設計の衣類乾燥機。シンプルデザインを採用することで、インテリアの邪魔をしないスタイリッシュな設置が可能です。

コンパクトな外観ながら一度に最大4kgの衣類乾燥が可能。バスタオルに換算すると約13枚分に及び、大量の洗濯物も一度に仕上げることができます。

シンプルなタッチパネル式を採用し、直感的に操作が可能。用途によって選べる「自動（強/弱）」「タイマー20分（強/弱）」「タイマー60分（強/弱）」「タオル」「毛布」に加え、乾いた衣類を除菌できる「除菌」の計6コースを搭載しています。

また、排水ホースの設置が不要な排気式を採用し、置き場所を自由に。別売りの衣類乾燥機用ラック（JZ-R02A）を使用すれば、全自動洗濯機やドラム式洗濯機と縦置きで設置することも可能です。

衣類乾燥機用ラック（JZ-R02A）（ホワイト）

ハイアール ジャパン セールス 衣類乾燥機「OKERU」（JZ-K40A） 発売日：2026年4月22日 実売予想価格：4万4000円前後（税込）

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