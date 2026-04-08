香港ジョッキークラブは４月８日、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）のＧ１・３レースの出走メンバーを発表した。

１９連勝中の世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が出走するチェアマンズスプリントプライズにはサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が挑む。

世界歴代最高の獲得賞金５１億円超を誇るロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が控えるクイーンエリザベス２世Ｃには、マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）、ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）など。

香港マイルのジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）含め、日本馬は７頭が選出された。

選出された日本調教馬は以下の通り。

▽チェアマンズスプリント（芝１２００メートル）

サトノレーヴ

▽チャンピオンズマイル（芝１６００メートル）

ジャンタルマンタル

シュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）

▽クイーンエリザベス２世Ｃ（芝２０００メートル）

ジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）

ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ） マスカレードボール

ミュージアムマイル