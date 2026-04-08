セレクト当歳セールで５億２０００万円がついたサガルマータ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父コントレイル）は次戦の青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）で横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝と新たにコンビを組む。

ファルコンＳで重賞２勝目を挙げたダイヤモンドノットは来週にも帰厩し、ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。鞍上は引き続き、川田将雅騎手＝栗東・フリー＝。チャーチルダウンズＣ２着のユウファラオ、３着のバルセシートも同レースへ向かう。

前走の未勝利を３馬身半差で完勝したロングトールサリーは来週１８日の３歳１勝クラス（阪神競馬場・芝２０００メートル）にダミアン・レーン騎手＝豪州＝との新コンビで臨む。

若葉Ｓ４着のコレオシークエンスは浜中俊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで、大寒桜賞２着のショウグンマサムネは荻野極騎手＝栗東・フリー＝とのコンビでプリンシパルＳ（５月３日、東京競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。

アザレア賞を勝ったブラックオリンピアは引き続き、川田騎手とのコンビで青葉賞へ。アザレア賞３着のカットソロは青葉賞かプリンシパルＳの両にらみ。

きさらぎ賞２着以来、休養しているエムズビギンは川田騎手とのコンビで京都新聞杯が目標。