老舗の豆腐屋が10円〜30円値上がり　中東危機の波押し寄せ　“容器とフィルム”の仕入れ値高騰「パックがないので卸せない可能性」と懸念

2027年に創業140年を迎える豆腐店「栃木家」。

多くの常連客に加え、最近では浅草観光に来た外国人客も訪れるという人気店ですが、5月から「焼き豆腐」や「浅草ゆば」など、いくつかの商品を10円から30円ほど値上げする予定だといいます。

最大の要因は、豆腐を入れる容器やフィルムの仕入れ値にありました。

原材料となるナフサの調達が進まないことを理由に、業者から次々と値上げを通告されているのだといいます。

栃木家・大宮敦希さん：

（値上げ幅が）一番多いので20％。最低でも5％から平均10〜15％で（値上げされている）。

来店客も中東情勢による値上げには「あらがえない」と話します。

さらに店が心配しているのは、事態の長期化による容器不足などの影響です。

栃木家・大宮敦希さん：

値上がりももちろんそうだが「納期が遅れます」と。万が一の場合、パックないのでスーパーに卸せませんとか、最悪の場合にはそうなってしまうかもしれない。

そうした最悪のケースも想定しつつあった中で、日本時間の8日朝に飛び込んできたのがこのニュースでした。

「文明全体が滅ぶ」とトランプ大統領が警告していた期限直前に、アメリカとイランが2週間の停戦に合意したのです。

また合意を受け、日経平均株価も一時2900円を超える上昇幅を記録しましたが、経済界の反応は、まだ懐疑的です。

株式会社ファミリーマート・小谷建夫代表取締役社長：

（包装用フィルムなどの原料となる燃料高騰について）今の地政学的なリスク、この部分での影響は今、計り知れないほどのレベルになっていて、ただきょうも急に停戦という話も出ているので、どうなるかはっきり言って読めない状況。

8日の停戦発表に対しては「イット！」が取材した豆腐店も全く安心していませんでした。

栃木家・大宮敦希さん：

期待は私はしていない。見通しが読めないので安心はできない。