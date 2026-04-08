フォーシーズンズホテル京都は、3階「ザ・ラウンジ＆バー」を「SEY」へ名称変更して4月1日にリブランドオープンした。

コンセプトは居酒屋。カクテルは京都の風土をテーマに全5種類用意した。「FSK75」は京都・大原の赤紫蘇を使いバラを型取ったシャーベットに日本酒スパークリングを注いで仕上げる、六ジンがベースのカクテル。「The Monaka」は和菓子の最中から着想を得て、白ウォッカに京丹後の木下酒造の日本酒を合わせ、桜香る白餡を乗せた最中の皮を飾った。「Oyasumi」は沖縄のラムを使用したデザートカクテルで、黒ゴマを使用したシロップに卵白とマンゴーの香りを合わせた。その他、白州のウィスキーを使用した「Silent Garden」や山椒を加えた「Smoky Old Fashioned」をそろえた。フードは200グラムの和牛を厚切りで焼き上げてミルク食パンで挟んだ「牛カツサンド」などを提供する。

営業時間は午後1時から午前0時まで。料金はカクテルが各3,800円、牛カツサンド7,900円。内装やインテリアはザ・ラウンジ＆バーから変更していない。