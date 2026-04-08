県消防学校でも入校式が行われ、60人の入校生が半年後の現場配属に向けて決意を新たにしました。

県消防学校に入校したのは、県内10の消防局や消防本部に採用された18～28歳までの60人です。

式では、飛永 琢也校長が「消防職員として住民に頼られる人に成長してほしい」と激励。

入校生を代表して、吉野 光貴さんが誓いの言葉を述べました。

（県央地域広域市町村圏組合消防本部 吉野 光貴さん）

「消防職員として、必要な知識技能の習得、心身の鍛錬に努め、地域住民の期待と信頼に応えられるよう 勉学に専念することを固く誓います」

“救急救命士” に憧れて入校した草野真帆さん。

地域に寄り添い、信頼される消防士を目指します。

（島原地域広域市町村圏組合消防本部 草野真帆さん）

「厳しい訓練もあると思うんですけど、同期の方たちと支え合いながら、卒業までたくさんのことを学んで、一人前の消防士になれるように頑張りたいです」

岡粼海人さんは、地元の先輩の姿を通じて消防士を志しました。

（松浦市消防本部 岡粼海人さん）

「即戦力になれるように鍛え上げます。他の消防士をリードできるような消防士になりたいです」

（岡粼さんの母）

「(息子は)自分に甘いところもあったりするので、消防学校で鍛えてただいて、一人前にしてほしいと思ってます。期待しています」

入校生たちは、これから半年間の専門知識の学習や厳しい訓練を経て、現場に配属されます。