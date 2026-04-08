知事選で遅れていた石川県の定期人事異動が8日発令され、新体制が発足しました。山野之義知事は「新しいことに挑戦してほしい」と述べ、積極的に現場に出るよう訓示しました。

山野知事「よろしくお願いします」

石川県の定期人事異動は知事選のため例年より1週間遅れて発令され、8日付で異動した課長級以上の職員に辞令が交付されました。

山野知事は、職員およそ150人を前に「新しいことに挑戦し、幹部職員こそ現場に出ることを心がけてほしい」と訓示しました。

「最新の知見を活かしながら現場にでることを大切にしたい」

山野知事「去年やってきたことと同じやり方で今年もやるっていうことがあってもいいのかも知れませんけれども、さらに一工夫挑戦をすることによって、より効率も高まってくるというふうに思い、今はオンラインで様々な意思疎通をはかる環境が整ってきたので最新の知見を活かしながら現場に出ることを大切にしていきたい」

県の定期人事異動は1日付分と合わせると2104件で、前の年度より203件少なくなりました。

部長・次長級に就く女性はこれまでで最も多い11人で、管理職に占める女性の割合も16.8パーセントと過去最高となりました。