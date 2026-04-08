3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。岩手や宮城の地名、そして前向きな気持ちになれる有名な言葉をヒントに、1分以内の正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

パッと見ただけでは結びつきにくい3つの言葉ですが、ある共通の響きを見つけると、一気に言葉がつながる快感を味わえます。今回は、東北地方になじみのある地名や、世界中で愛されているあのフレーズが登場。あなたのひらめき力で、制限時間1分以内のクリアを目指してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□んぐん
□□んぬま
□□らせら

ヒント：宮城県にある有名な港町の名前や、ラテン語由来の「なるようになる」という有名なフレーズを思い出してみてください。

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正解：けせ

正解は「けせ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「けせ」を入れると、次のようになります。

けせんぐん（気仙郡）
けせんぬま（気仙沼）
けせらせら（ケセラセラ）

どれも正しい日本語（または外来語）になりますね。今回は、東北の美しい地名と、なじみのあるカタカナフレーズが組み合わさった問題でした。特定の地域名とリズムの良い言葉を同時に脳内で検索することで、記憶のネットワークを刺激し、リフレッシュが期待できますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)