【ひらがなクイズ】東北の地名や世界的に有名なあのフレーズに共通する「2文字」は？ 1分以内に解けるかな
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
パッと見ただけでは結びつきにくい3つの言葉ですが、ある共通の響きを見つけると、一気に言葉がつながる快感を味わえます。今回は、東北地方になじみのある地名や、世界中で愛されているあのフレーズが登場。あなたのひらめき力で、制限時間1分以内のクリアを目指してください！
□□んぐん
□□んぬま
□□らせら
ヒント：宮城県にある有名な港町の名前や、ラテン語由来の「なるようになる」という有名なフレーズを思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けせ」を入れると、次のようになります。
けせんぐん（気仙郡）
けせんぬま（気仙沼）
けせらせら（ケセラセラ）
どれも正しい日本語（または外来語）になりますね。今回は、東北の美しい地名と、なじみのあるカタカナフレーズが組み合わさった問題でした。特定の地域名とリズムの良い言葉を同時に脳内で検索することで、記憶のネットワークを刺激し、リフレッシュが期待できますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パッと見ただけでは結びつきにくい3つの言葉ですが、ある共通の響きを見つけると、一気に言葉がつながる快感を味わえます。今回は、東北地方になじみのある地名や、世界中で愛されているあのフレーズが登場。あなたのひらめき力で、制限時間1分以内のクリアを目指してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んぬま
□□らせら
ヒント：宮城県にある有名な港町の名前や、ラテン語由来の「なるようになる」という有名なフレーズを思い出してみてください。
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正解：けせ正解は「けせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けせ」を入れると、次のようになります。
けせんぐん（気仙郡）
けせんぬま（気仙沼）
けせらせら（ケセラセラ）
どれも正しい日本語（または外来語）になりますね。今回は、東北の美しい地名と、なじみのあるカタカナフレーズが組み合わさった問題でした。特定の地域名とリズムの良い言葉を同時に脳内で検索することで、記憶のネットワークを刺激し、リフレッシュが期待できますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)