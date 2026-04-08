【人気声優・阿部敦】と行く！「韓国・釜山」で過ごすファンツアーが絶賛募集中！記念撮影も叶う♡ 特別な2泊3日旅をCHECK

韓国観光公社が後援するファンツアー「Invitation from KOREA with your 推し」。記念すべき第1回目は、人気声優・阿部敦さんと韓国・釜山を楽しめるツアーが開催！今回は、ツアーの見どころをご紹介します。甘川文化村の観光や記念撮影、ファンミーティングなど、見どころがぎゅっと詰まった内容に♡ 4月13日（月）まで募集中なので、ぜひチェックしてくださいね。

「とある魔術の禁書目録」シリーズ- 上条当麻役アイドリッシュセブン- 逢坂壮五役異世界のんびり農家- 街尾火楽役火ノ丸相撲- 潮火ノ丸役弱虫ペダル- 泉田塔一郎役ゼンレスゾーンゼロ- アキラ役 その他多数出演

2010年には第4回声優アワード新人男優賞を受賞するなど、さまざまな作品で活躍中の人気声優。

2007年にデビューし、2008年には『とある魔術の禁書目録』で主人公・上条当麻に抜擢。

韓国ドラマや映画のロケ地としても注目を集めています。

美しい海や絶景、新鮮な海鮮が楽しめるのはもちろん、最近ではおしゃれなカフェや新スポットも続々と登場♡

韓国第2の都市・釜山（プサン）は、日本でいう大阪のような存在。韓国最大の港町として知られ、日本からのアクセスもよく人気の観光地です。

Invitation from KOREA with YOUR 推し

#1 阿部敦 in Busan Edition

釜山観光も、阿部敦さんとの特別な時間も楽しめる豪華なツアー日程をご紹介します。

カラフルな街並みが魅力の甘川文化村や人気スポットをめぐりながら、記念撮影やファンミーティングも♡

ファンにはたまらない内容盛りだくさんな内容を要チェック！

1日目：5月23日（土）

＜成田発の場合＞ 10:55：成田空港出発（LJ222便）にて、空路で釜山へ 13:00：釜山到着

＜関空発の場合＞ 10:55：関西空港出発（LJ256便）にて、空路で釜山へ 12:25：釜山到着

到着後、現地係員とともに専用車でホテルへ移動。

※チェックインは15:00以降。

Point 空港からホテルまではらくらく送迎付き！

安心の送迎付きで、スムーズにホテルまで移動できます。

2日目：5月24日（日）

午前：釜山市内を観光

出発まではフリータイム。カラフルな街並みの甘川文化村、そして人気観光エリア・チャガルチ市場とBIFF広場を楽しめます。

Pick up 阿部敦さんとツーショット記念撮影♡

甘川文化村で阿部敦さんとツーショット記念撮影！特別なひとときを写真に残してくださいね。

※カメラはご自身でご用意ください。（カメラは携帯やデジタルカメラに限る）

午後：昼食「釜山名物デジクッパ」

ファンミーティングに向けて、一旦ホテルへ戻り休憩。

Pick up ファンミーティングで夢のような交流を♡

ホテル内の宴会場で、様式コースを楽しみながらファンミーティングを開催。推しとの夢のような交流は、一生の思い出になること間違いなし！

会場：コモドホテル内宴会場 メニュー：様式コース／ソフトドリンクおひとり様2杯付き

※ファンミーティングは約2時間を予定しています。

阿部敦さんと素敵な団体写真撮影も予定しています♡

※ツーショットや団体写真を個人用のSNSに投稿することは禁止です。予めご了承ください。

3日目：5月25日（月）

出発までフリータイム。現地係員とともに専用車で空港へ。

＜成田着の場合＞ 14:00：釜山空港出発（LJ223便）にて、空路で帰国 16:10：成田空港到着

＜関空着の場合＞ 15:05：釜山空港出発（LJ253便）にて、空路で帰国 16:35：関西空港到着

※コース記載のスケジュールは、2026年3月現在の予定時刻です。確定時間は最終日程表でご確認ください。

※所要時間、出発時間、行程の順序は現地事情により変更になる場合があります。

※当コースは、延泊プラン、帰国日延泊プラン、ペア・仲良しシート、ビジネスクラスの設定はありません。