【DESERT EAGLE .50AE JPエディション CO2 ver. BK（再販）】 発売中 価格：30,800円

ライラクスは、ガスブローバックガン「DESERT EAGLE .50AE JPエディション CO2 ver. BK」の再販分を販売している。価格は30,800円。

本商品はアメリカの銃器メーカー「MAGNUM RESEARCH(R)」社から正式なライセンスを取得した「DESERT EAGLE（デザートイーグル）」のオフィシャルモデルで、CO2ガスブローバックモデルで再現したもの。

「DESERT EAGLE.50AE JPエディション CO2ver. BK」は、CO2ガスブローバックハンドガンの中でも随一の反動を誇り、大容量のガスシリンダーを使用したリコイルショックを楽しめる。JASG（日本エアースポーツガン振興協同組合）認定製品で安全性と信頼性も確保されている。

スライド後退時のフロント部分公式ライセンスならではのリアルな刻印グリップ部分にはMAGNUM RESEARCH(R)社の刻印を細部まで作り込まれている。

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