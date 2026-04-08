◆第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）＝４月８日、美浦トレセン

第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）で重賞に初挑戦するゴーラッキー（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）は、デビューから無傷の２連勝。勢いそのままに初タイトルを狙う。

１週前追い切りは６ハロン７９秒６の好時計をたたき出したが、最終追い切りでも力強い走りで順調ぶりをアピールした。初コンビを組む横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝を背に、重賞勝ち馬のペリエール（６歳オープン）を３馬身追走する形から、馬なりのまま楽に加速し、６ハロン８２秒１―１１秒４をマークして１馬身の先着を果たした。

見届けた黒岩調教師は「日曜、最終追い切りとしっかり時計を出せて、状態面に不安はないです。ジョッキーもすごく乗りやすいと言っていました」とうなずいた。デビュー２戦はともに東京競馬場だったが、「コース、馬場への適応がカギになると思います」とポイントを挙げた。新馬戦で下した２着馬は、のちに報知杯弥生賞ディープインパクト記念を勝ったバステール。いきなり重賞で好勝負になってもおかしくない大器だ。