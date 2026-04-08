不審火が相次ぐ酒田市の住宅地で6日に発生した火事で、当時、現場の方向から立ち去る人物が近くの防犯カメラに捉えられていたことが分かりました。警察は関連も含めて捜査しています。



この火事は6日午後9時5分ごろ、酒田市東泉町2丁目の無職・渡部次郎さん（89）の住宅敷地にある物置小屋で炎が上がっているのをパトロール中の警察官が発見したものです。警察官は消火作業を行うとともに酒田警察署を通じて119番通報しました。この火事で物置小屋内部の棚や天井の一部が焼けました。けが人はいませんでした。





近所の人「家のカメラだと21時6分消防の出火情報が21時7分で無関係じゃないのではと思っていま取り合えず情報提供した 向こう東のほうですね こちら火災現場から向こう東に通り過ぎた」この近所の男性は、自宅の防犯カメラの映像に火事現場とは反対の方向に1人で足早に立ち去る人物の姿を確認し警察に情報提供したという事です。現場は、酒田市の北部公園南側の住宅地でこの周辺では3月29日から軽乗用車や車庫などのいずれも火の気がなくカギがかかっていない場所での不審火が4件相次いでおり6日の火事を含めるとこれで5件目です。このうち3件の不審火が発生している東泉町2丁目の自治会では先週金曜日から住民らが夜間の巡回を始めました。東泉町2丁目自治会 早藤正敏会長「ここにある車に乗って町内を巡回しています。住民から心配で夜も眠られないという様な声は聞きます」東泉町2丁目自治会 防犯部長 佐藤武昭さん「今度は歩いて回るよう用意しています。防犯部員の方には苦労してもらうがもう少し自分の家のあたりを気を付けてもらっていかないと。」自治会によりますと、6日は巡回が終わった直後に火があがったということです。警察は連続放火の可能性も視野に防犯カメラ映像の人物の関連も含め、捜査を進めています。