BSテレ東、毎週金曜の深夜枠を大幅リニューアル 各SNSと連動して発信「多種多様で、他局にはない番組を放送する」超特急シューヤ＆IMP.横原悠毅ら登場
BSテレ東は10日深夜24時からの放送枠を大幅にリニューアルする。『まぜこぜFriday』と冠し「多種多様で、他局にはない番組を放送する」としている。既存の放送概念やジャンルにとらわれない予測不能な面白さ、斬新さという番組内容だけでなく、15分の放送枠、YouTubeオリジナルスピンオフの配信と、各SNSとも連動性を強めながら発信する。
【番組カット】どんな番組に!?出演する超特急・シューヤ
新放送枠で放送する記念すべき1作目のグルメドラマ『春巻きストのたしなみ』から、主演を務める人気ボーイズグループ超特急のメンバー・シューヤ、2作目の『岩井炒飯道〜勇気と悠毅の中華旅〜』からは芸能界一炒飯を作るのがうまいと豪語するハライチ・岩井勇気と、アシスタントを務めるIMP.の横原悠毅から、コメントも到着している。
そのほか、「ヤバ過ぎる怪異体験」をした遺品整理師、病院関係者、夜勤の警備員、火葬場職員、トンネル作業員のような人々が、その戦慄の出来事を語る最恐ホラートークバラエティや、「セリフ棒読み」「感情が乗らない」「おかしな間」など、普通のドラマでは絶対にありえない要素満載、大根役者の芝居を愛でる、前代未聞のショートドラマなどを放送・配信予定となっている。
■シューヤ（超特急）コメント
春巻きは大好きでよく食べていますが、こんなに色んな種類の春巻きは食べたことがなかったので、すごく楽しい収録になりました！１年分の春巻きを食べたかも!?
一番衝撃的だったのは、春巻きにケチャップとからしのソースをつけた時でした。
びっくりしました！初めてこういう仕事をさせていただいたので、是非温かい目で観てください！
■岩井勇気（ハライチ）コメント
とにかく美味しいチャーハンが作りたいと思っていたらこの番組が始まりました！
家で作れる美味しいチャーハンではなく、本格的な店の味と技を身につけて芸能界一、旨いチャーハンの作れる芸人になります！お楽しみに！
■横原悠毅（IMP.）コメント
「岩井炒飯道」で岩井さんのアシスタントを務めさせていただけることになりました。
家でレシピを見ながらそれ通りに作るという、誰でもできることしかしていない人間に務まるか甚だ疑問ですが、全力で岩井さんをサポートしていきたいと思います。
自分が何もしない方が効率的とわかった瞬間、棒立ちになる覚悟もしておきます。
日本一の炒飯ができる過程をどうぞ楽しんでください。
【番組カット】どんな番組に!?出演する超特急・シューヤ
新放送枠で放送する記念すべき1作目のグルメドラマ『春巻きストのたしなみ』から、主演を務める人気ボーイズグループ超特急のメンバー・シューヤ、2作目の『岩井炒飯道〜勇気と悠毅の中華旅〜』からは芸能界一炒飯を作るのがうまいと豪語するハライチ・岩井勇気と、アシスタントを務めるIMP.の横原悠毅から、コメントも到着している。
■シューヤ（超特急）コメント
春巻きは大好きでよく食べていますが、こんなに色んな種類の春巻きは食べたことがなかったので、すごく楽しい収録になりました！１年分の春巻きを食べたかも!?
一番衝撃的だったのは、春巻きにケチャップとからしのソースをつけた時でした。
びっくりしました！初めてこういう仕事をさせていただいたので、是非温かい目で観てください！
■岩井勇気（ハライチ）コメント
とにかく美味しいチャーハンが作りたいと思っていたらこの番組が始まりました！
家で作れる美味しいチャーハンではなく、本格的な店の味と技を身につけて芸能界一、旨いチャーハンの作れる芸人になります！お楽しみに！
■横原悠毅（IMP.）コメント
「岩井炒飯道」で岩井さんのアシスタントを務めさせていただけることになりました。
家でレシピを見ながらそれ通りに作るという、誰でもできることしかしていない人間に務まるか甚だ疑問ですが、全力で岩井さんをサポートしていきたいと思います。
自分が何もしない方が効率的とわかった瞬間、棒立ちになる覚悟もしておきます。
日本一の炒飯ができる過程をどうぞ楽しんでください。