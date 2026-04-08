¾¾»³¾ëÅÚº½Êø¤ì¡¢»ÔÄ¹¤é¤ò¹ðÈ¯¡¡¡ÖºÒ³²Í½¸«¤Ç¤¤¿¡×¤È½»Ì±
¡¡¾¾»³»Ô¤Î¾¾»³¾ëÉÕ¶á¤Ç2024Ç¯7·î¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÅÚº½Êø¤ì¤ò½ä¤ê¡¢ÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±Â¦¤Ï8Æü¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±À¤òÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤Î¤ËÂÐºö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ìî»Ö¹î¿Î»ÔÄ¹¤È»Ô´´Éô¤ò°¦É²¸©·Ù¾¾»³Åì½ð¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¡£½»Ì±Â¦¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸¶°ø¤ÈÀÕÇ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤Ç¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤àÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷ÊÒ»³¾Ï¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤È¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤ÇÈïºÒ¼ÔÂ¦¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤¿ÅÚÌÚÀß·×µ»»Õ¤ÎÃËÀ¡£
¡¡¹ðÈ¯¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï23Ç¯7·î¤Ë¤âÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¡£ÃÏÈ×¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐºö¤»¤º¡¢ÈòÆñ´«¹ð¤äÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£