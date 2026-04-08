ポケモン×グランドハイアットがコラボ “ポケモンだらけ”の緑豊かな客室で過ごす2種類の宿泊プランが期間・室数限定で登場
グランドハイアット東京は、世界で愛される「ポケットモンスター」の誕生30周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を、6月20日から8月26日の期間限定で開催する。
【写真多数】ポケモンたちが出迎える客室やオリジナルアメニティ、朝食、ディナーなど
対象のプランは1日1室限定の「グランド アドベンチャー スイートステイ」と、1日8室限定の「グランド アドベンチャー ステイ」の2種類。
グリーンや花々を基調とした装飾に加え、『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンのアートやデコレーションを客室の随所に散りばめ、まるでポケモンたちとともに冒険しているかのような世界観を演出。すべての客室には、風船で冒険に出るピカチュウをはじめ、ポケモンたちとの冒険を体感できる装飾を施し、思わず写真に撮りたくなるデザインに仕上げている。
また、1日1室限定のスイートルームでは、グリーンや花々の装飾に加え、くさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをテーマに空間を構成。リビングルームにはくさタイプ、ベッドルームにはほのおタイプ、バスルームにはみずタイプと、それぞれ異なるデコレーションやアートを施し、客室内のあらゆる場所で、さまざまなポケモンに出会えるよう工夫している。
すべての宿泊プランでは、ピカチュウの焼き印をあしらったパンケーキ付きの朝食を提供。ポケモンとともに朝のひとときを楽しめる。さらに、スイートルームの宿泊客には、ピカチュウをテーマにした“オールイエロー”で仕上げるグルメバーガーのディナーセットを客室に届ける。そのほか、コラボレーションを記念し、冒険をテーマに製作したアメニティグッズは、どちらのプランに宿泊の場合でも持ち帰ることができ、自宅に帰ってからも冒険の余韻に浸ることができる。
【プラン内容】
■1日1室限定！プレミアムスイートで過ごすラグジュアリーな冒険の旅（グランド アドベンチャー スイートステイ）
1. 「チェアマンスイート」での宿泊
2. ポケモン30周年×グランドハイアット東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ
3. ポケモン30周年記念商品 手のひらでかわいくおしゃべりするフィギュア「てのひらピカチュウ ぽけふわ」
4. フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメのぬいぐるみ
5. くさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをイメージしたポケモンの装飾やアート
6. 「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」のディナーの部屋への配達（1滞在につき1回）
7. 朝食「そらとぶピカチュウのパンケーキ」部屋への配達（1滞在につき1回）
8. エグゼクティブ ラウンジ「グランド クラブ ラウンジ」へのアクセス
価格：1室2名利用時 1室40万円〜
■1日8室限定！ポケモンたちをデザインした客室で過ごすスタンダードプラン（グランド アドベンチャー ステイ）
1. ツインでの宿泊
2. ポケモン30周年×グランドハイアット東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ
3. 『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンのアートや装飾
4. オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」での朝食ビュッフェ
価格：1室2名利用時 1室7万1500円〜
※価格は予約状況などにより変動。
※両プランともに限定室数に達し次第終了。
【写真多数】ポケモンたちが出迎える客室やオリジナルアメニティ、朝食、ディナーなど
対象のプランは1日1室限定の「グランド アドベンチャー スイートステイ」と、1日8室限定の「グランド アドベンチャー ステイ」の2種類。
グリーンや花々を基調とした装飾に加え、『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンのアートやデコレーションを客室の随所に散りばめ、まるでポケモンたちとともに冒険しているかのような世界観を演出。すべての客室には、風船で冒険に出るピカチュウをはじめ、ポケモンたちとの冒険を体感できる装飾を施し、思わず写真に撮りたくなるデザインに仕上げている。
すべての宿泊プランでは、ピカチュウの焼き印をあしらったパンケーキ付きの朝食を提供。ポケモンとともに朝のひとときを楽しめる。さらに、スイートルームの宿泊客には、ピカチュウをテーマにした“オールイエロー”で仕上げるグルメバーガーのディナーセットを客室に届ける。そのほか、コラボレーションを記念し、冒険をテーマに製作したアメニティグッズは、どちらのプランに宿泊の場合でも持ち帰ることができ、自宅に帰ってからも冒険の余韻に浸ることができる。
【プラン内容】
■1日1室限定！プレミアムスイートで過ごすラグジュアリーな冒険の旅（グランド アドベンチャー スイートステイ）
1. 「チェアマンスイート」での宿泊
2. ポケモン30周年×グランドハイアット東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ
3. ポケモン30周年記念商品 手のひらでかわいくおしゃべりするフィギュア「てのひらピカチュウ ぽけふわ」
4. フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメのぬいぐるみ
5. くさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプをイメージしたポケモンの装飾やアート
6. 「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」のディナーの部屋への配達（1滞在につき1回）
7. 朝食「そらとぶピカチュウのパンケーキ」部屋への配達（1滞在につき1回）
8. エグゼクティブ ラウンジ「グランド クラブ ラウンジ」へのアクセス
価格：1室2名利用時 1室40万円〜
■1日8室限定！ポケモンたちをデザインした客室で過ごすスタンダードプラン（グランド アドベンチャー ステイ）
1. ツインでの宿泊
2. ポケモン30周年×グランドハイアット東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ
3. 『ポケットモンスター 赤・緑』から活躍しているポケモンのアートや装飾
4. オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」での朝食ビュッフェ
価格：1室2名利用時 1室7万1500円〜
※価格は予約状況などにより変動。
※両プランともに限定室数に達し次第終了。