作業時間10分。レモンがきゅーんと甘酸っぱい「ウィークエンドシトロン」

初心者にもおすすめ！焼くまで10分のレモンケーキ

ケーキ作りは手間も時間もかかるイメージがありませんか？今回紹介するのは、たった10分の作業で作れる、フランス生まれのレモンケーキ「ウィークエンドシトロン」です。難しい工程はないので、お菓子作りの初心者にもおすすめですよ。



※ メイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました



実際に試した人も、簡単でおいしいと絶賛

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「混ぜて焼くだけで簡単においしいレモンケーキができました」「面倒な作業もなく材料もシンプルで素敵なレシピです」「外はカリッ、中はフワッとして、レモンの酸味がさわやか！とってもおいしいです」など、絶賛する声がたくさん届いています。





ボウルに材料を入れて混ぜたら、パウンド型に流し込んでオーブンへ。たった10分の作業時間なら、思い立ったらすぐに作れそうです。レシピでは市販のレモン果汁を使用していますが、フレッシュなレモン果汁を使ってみるのもおすすめ。爽やかな味わいを堪能しましょう！

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