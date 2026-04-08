■これまでのあらすじ

課長である斗真に近づき、破滅へと追い込んだ深山乙葉。彼女の同期は、深山のことを「人の心の隙を見つけるのが上手」と話す。彼女の真の狙いは斗真ではなく、澪なのではないかと告げられる。深山の真なる目的は、なんなのか…？

【深山乙葉 Side Story】澪部長はすばらしい人、完璧な女性です。澪部長に浅田課長は不釣り合いでした。だから、私が追い払ってあげたんです。私だけが部長の味方。私こそが一番部長のことをわかってるんです。

それなのに、戸倉さんも三田さんも部長のことをわかったような顔をして…すっごく目障り。澪部長がもっと高みに行くためには、邪悪な敵はすべて排除しないと。それをできるのは、私だけーー。でも、さすがは澪部長、口先だけの揺さぶりにはまったく動じてくれませんでした。そして、ある日、「少しお話できる？」と声をかけられたのです。やっと…澪部長が私を頼ってくれるときが来たと思いました。澪部長のためならなんだってするつもりです。「あなたのターゲットは私よね？」やっぱり澪部長は、ちゃんと私の気持ちをわかってくれていました。ずっとずっと探し続けていた、理想の人。私はもう見失ったりしません。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)