■これまでのあらすじ
課長である斗真に近づき、破滅へと追い込んだ深山乙葉。彼女の同期は、深山のことを「人の心の隙を見つけるのが上手」と話す。彼女の真の狙いは斗真ではなく、澪なのではないかと告げられる。深山の真なる目的は、なんなのか…？

【深山乙葉 Side Story】








澪部長はすばらしい人、完璧な女性です。
澪部長に浅田課長は不釣り合いでした。だから、私が追い払ってあげたんです。
私だけが部長の味方。私こそが一番部長のことをわかってるんです。

それなのに、戸倉さんも三田さんも部長のことをわかったような顔をして…すっごく目障り。
澪部長がもっと高みに行くためには、邪悪な敵はすべて排除しないと。
それをできるのは、私だけーー。

でも、さすがは澪部長、口先だけの揺さぶりにはまったく動じてくれませんでした。
そして、ある日、「少しお話できる？」と声をかけられたのです。
やっと…澪部長が私を頼ってくれるときが来たと思いました。澪部長のためならなんだってするつもりです。

「あなたのターゲットは私よね？」

やっぱり澪部長は、ちゃんと私の気持ちをわかってくれていました。
ずっとずっと探し続けていた、理想の人。
私はもう見失ったりしません。

※この漫画は実話を元に編集しています


脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)