◇JABA四国大会予選リーグ JR九州13―1四国銀行（2026年4月8日 春野）

JR九州が2勝1分けで予選リーグを終え、9日に行われる決勝トーナメントに進出した。先発した2年目左腕・稲山拓峰（たくみ）投手（23）は、四国銀行を相手に5回1失点と好投。打線も大量13得点を挙げ、7回コールドで大勝した。

「結果としてチームが勝てたのは良かったですが、内容的にはコントロールに苦しみましたし、真っすぐの切れも落ちていたと思います」

自己採点は厳しかったが、先発としての役割はしっかりと果たした。初回はわずか10球で3者凡退。リズムの良い投球が、直後の先制攻撃につながった。3四球と制球には苦しんだが、5回3安打1失点で勝利投手に。1勝1分けで並んでいた日本製鉄山口が鷺宮製作所に敗れたため、チームは決勝トーナメント進出を決めた。

左のスリークオーターから投じる直球の最速は146キロ。カットボール、スプリットを織り交ぜ、打者を打ち取る。新人だった昨季は秋の日本選手権九州地区予選・Honda熊本戦に先発。7回まで無失点と好投した同戦が今季を戦う上での教訓となった。

「周囲の方からは“良いピッチングだったね”と言われましたが、試合は負けた。良いピッチングと勝てるピッチングは別物だと感じましたし、チームが勝つことが一番なので、先に点を与えてしまってはダメだと」

0―0で迎えた8回。先頭打者の失策をきっかけに、後続に四球、安打を許して先制点を献上した。

「エラーで弱気になった自分がいました。それが結果につながったのだと思います」

何事にも動じない心を持つためにも、今オフはブルペンで投げ続けた。2日に1回のペースで100球程度を投げ込み。強化期間中は毎日100〜150球を投げ、制球力を身につけようとした。「試合が始まる前に実戦の感覚をつかんでおきたかった」。2月の上旬からは志願してフリー打撃に登板。打者を相手に感覚を高め、春先からのスタートダッシュに備えた。

市和歌山では同学年に岩本真之介（現明治安田）、1学年下に小園健太（現DeNA）がいるなど、エースナンバーをつかむことはできなかった。公式戦登板もわずか3試合。稲山は言う。

「そこで悔しい思いもしましたし、（競い合った選手たちを）超えていきたいという思いは今もあります」

出身の桃山学院大は阪神大学野球2部リーグに所属し、中央球界からの注目度は低かった。だが、3年秋に最優秀選手賞と最優秀投手賞に選出されると、4年春にはも4勝を挙げ最優秀投手賞を獲得。「向上心を持って、ひたむきに自分を磨いていけたかなとは思います」。強豪・JR九州から声をかけられるまでの成長を遂げた。

9日の決勝トーナメントに向けても、最善の準備を尽くす。「どんな形になっても0に抑えることだけを意識してやっていきたい」。連投も望むところ。チームの勝利のために、全力で腕を振る。