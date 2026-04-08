歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が8日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。自宅での思わぬトラブルを報告した。

7日、「止まらない。。。」と題してブログを更新。タレントで二男の矢島名月（22）がキッチンで洗い物をしていた際に「突然水が止まらなくなり」と明かし、急きょ元栓を止めて対応したことをつづった。翌朝はキッチンの水が使えない状態となり、「キッチンと洗面所を行ったり来たりでお昼ごはんの支度」と不便な状況だったことも説明。業者が訪問し、後日部品交換を行う予定であることを明かしつつ、「昨年末から給湯器が壊れたりと色々な所の故障が出ている我が家です」と、続く設備トラブルについてコメントした。

翌8日は「名月作」と題してブログを更新では、その二男・矢島名月が夜食として作った名前入りのオムライスの写真を公開。これらの投稿にファンから「水が止まらないこんな事が起きるんですね」「はやく修理してもらいたいですね」「それは大変」「水回りの故障！本当に…不便になって…困りますね」「早く…元どおりになりますように」や、「料理男子素敵」「上手」などの声が寄せられている。

渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど、無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。