「いらない」って言ったのに、やっぱり「いる」って…これが毎朝続くんですよね。

小さいことのように見えて、こういう積み重ねが一番じわじわくるんです。美和さんのモヤモヤ、すごくわかる気がします…。

夫の気分屋ぶりは、コーヒーだけでは終わらないみたいで、この先もっと大きなトラブルに発展していきそうな予感。

>>【まんが】気分屋な夫に疲れる

(ウーマンエキサイト編集部)