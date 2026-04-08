ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「結婚する相手間違えたわ〜」妻「こっちのセリフだわ！」気分屋す… 夫「結婚する相手間違えたわ〜」妻「こっちのセリフだわ！」気分屋すぎる夫にイラッ！結婚前の夫はもういない…？ 夫「結婚する相手間違えたわ〜」妻「こっちのセリフだわ！」気分屋すぎる夫にイラッ！結婚前の夫はもういない…？ 2026年4月8日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「いらない」って言ったのに、やっぱり「いる」って…これが毎朝続くんですよね。小さいことのように見えて、こういう積み重ねが一番じわじわくるんです。美和さんのモヤモヤ、すごくわかる気がします…。夫の気分屋ぶりは、コーヒーだけでは終わらないみたいで、この先もっと大きなトラブルに発展していきそうな予感。>>【まんが】気分屋な夫に疲れる(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】気分屋な夫に疲れる 「少しだけ寝たいのに…」束の間の仮眠中…夫の行動に思わず凍りつく【夫から脱却できますか？ Vol.29】 「つわりなんて気合よ〜！」「私は出産次の日から歩いてたわ」義母の無神経さに涙する嫁は…【痛みに強い義母 Vol.2】