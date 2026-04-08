先月下旬、大相撲の元横綱・日馬富士公平さんが秋田を訪れました。



実は日馬富士さんは現在、母国・モンゴルで、幼稚園から高校までの園児や児童、生徒2,000人余りが在籍する学校の理事長を務めています。



その日馬富士さんの学校と、県立大学が、学生や教員の交流を進めていくことになりました。



日馬富士さんの教え子たちが、留学生として秋田で学ぶことも計画されていて、取り組みを始めるにあたり、学校のトップが直接、学びや生活の環境を確かめました。





■「教育はどこの国ともつながる道」 日馬富士さんの思い

藤田裕太郎アナウンサーの取材です。

現役時代は、幕内優勝9回。



平成の土俵を大いに沸かせた元横綱・日馬富士公平さんが、先月26日、秋田空港に到着し大学関係者の出迎えを受けました。



日馬富士公平さん

「教育という道は国関係なく、広い広い海みたいなものですので。どこの国ともつながる道」「教育は時間かかります。与えられた時間に、正しい、いいことを、生徒たちに背中を見せながら教えていきたいと思ってます」



子どもたちに、自分の背中を見て大きく成長してもらいたいと考える日馬富士さんは、相撲の道に続き、教育の道も究めようと、現在、母国・モンゴルで奮闘しています。



藤田裕太郎アナウンサー

「東方、元横綱・日馬富士。モンゴル・ゴビアルタイ出身、現在学園理事長。秋田で、節目の一番であります……日馬富士さんは現在、児童・生徒2,000人以上が在籍する、幼稚園から高校までのこちらの“一貫校”を経営しています。立派な学校ですね。世界で活躍する人材育成を、秋田県立大学と連携して行うことになり、協定締結式にこれから臨みます」



県立大が去年、モンゴル出身の職員を新たに採用したことがきっかけとなり、連携していくことが決まりました。



県立大学 福田裕穂学長

「日本とモンゴルの関係は非常に深いですけど、大学、あるいは学問のレベルでそれほど深い交流があるとは言えません。しかしポテンシャルとしては非常に高い地域、国であります」



日馬富士さんが運営する学園から、留学生を受け入れるほか、県立大学は教員をモンゴルに派遣して、教育のあり方についての情報交換なども行う計画で、交流を深めながら世界で活躍する人材育成をともに目指すのがねらいです。



日馬富士さん側は、これまでも日本国内の複数の大学と、連携協定を結んでいます。



秋田を選んだワケについて聞くと。



藤田アナ

「秋田の大学を見て、どんなところが素晴らしいと思いましたか？」

日馬富士さん

「私も現役の時、秋田、巡業に来ておりまして、豪風関もいまして。いいライバルとして相撲をとっていたので。一番は環境ですよね、この平和な、そして穏やかな、食べ物何よりもおいしい」「優秀な先生たちたくさんいること、生徒たちがどのような先生に出会えるかによって大きく運命が変わりますので、本当にいい先生たちがいるんだなと感じてます」

藤田アナ

「ありがとうございます。ごっつぁんです！」

■「時代が変わっても人の心は変わらない」 日馬富士さんが目指す人材育成

相撲の道を離れた現在は、さすがに激しい稽古やトレーニングは行っておらず、主にウォーキングで体力の維持に努めているそうです。



勝負の世界からは離れましたが、厳しい環境で学んだ経験を今の時代に合わせながら、優秀な人材育成を目指します。



藤田アナ

「生徒の皆さん、理事長が日本ですごいお相撲さんだったと聞くと、びっくりする人もいるんじゃないですか？」

日馬富士さん

「そうですね、私の時代はしつけという厳しい世界の中で育ったので、今でもそれに感謝してます。でも今はね、僕の時代があーだこーだ言うより、今の時代に合わせて、Z時代（世代）に合わせて。でもとにかくみんながね、目標を持つことによって、人が変わりますから。目標を持っていい先生に出会うことで運命変わります。それをですね、時代が変わっても人の心は変わらないので、それに訴えて、そういう環境をつくって道をつくることが大事だと思って頑張ってます」



“教え子”たちが暮らすことになる学生寮にも足を運んだ日馬富士さん。



学業に集中して取り組むための住まいの環境が整っていることを自ら確認しました。



学業や課外活動に励んで帰ってきた教え子たちは、きっとお腹がペコペコ。



秋田で充実した生活を送る原動力となる、寮でのご飯も、自分の舌で確かめました。



日馬富士さん

「どういう寮なのか、どういう料理食べてるのか、体で実験（体験）することで、生徒の保護者に自信もって話すことができるので、寮もそうですけど、食事も心が入った食事でおいしかったです」



2つの教育機関による相互交流が本格的に始まる時期は、まだ決まっていませんが、両者が緊密な連携を図る、いわば、“がっぷり四つで組む”ことは、日本とモンゴル、両国の友好関係強化にも貢献することになりそうです。



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日馬富士さん設立の学園は、礼儀や感謝を重んじる教育方針で、日本語も教えているそうです。



日本とモンゴル、2つの国を股にかけて活躍する人材が生まれるかもしれません。



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