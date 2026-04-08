ワン・ホーディーが主演を務める中国ドラマ『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』の場面写真が公開された。

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本作は、売報小郎君による同名小説を原作とした中国ドラマ。不動産会社の営業担当として働く楊凌（ヤン・リン）が、ある日意識を失い、古代王朝「大奉」の捕吏・許七安（シュー・チーアン）として転生するところから物語が始まる。推理小説ファンでかつて警察官を志していた楊凌は、現代の知識と推理力を駆使して事件の真相を暴いていく。一族を救った許七安はその能力を認められ、警備警察機関「打更人」の末端である「銅鑼」として迎えられるが、やがて国を揺るがす勢力に立ち向かうことになる。

『蒼蘭訣～エターナル・ラブ～』のワン・ホーディーが主人公・許七安、『卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～』のティエン・シーウェイが臨安（リンアン）を演じるほか、『燕雲台-The Legend of Empress-』のリウ・イージュン、『30女の思うこと～上海女子物語～』のイエン・ズードンらが共演。監督は『与鳳行』『贅婿～ムコ殿は天才策士』のドン・コーが務めた。

公開された場面写真には、許七安が剣を抜き凛々しい眼差しを向ける姿、イエン・ズードン演じる従弟・許新年の詩作に付き合い、顔に詩札を貼られたまま家族と話し合う一幕や、大きな口を開けて従妹と笑い合う表情などが切り取られている。

なお、中国ではワン・ホーディー演じる許七安がキャラクター人気ランキング1位を獲得するなど、大きな支持を集めている。

DVD-BOX1は4月8日に発売済みで、BOX2は5月13日、BOX3は6月3日に発売予定。BOX3にはワン・ホーディーのコメント動画やメイキング、本国版予告編、日本版予告編などの特典映像が収録される。各販売店ではオリジナル購入特典も用意されており、詳細は公式サイトで確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）