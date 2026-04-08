　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万740枚だった。

◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 10740(　 10740)
バークレイズ証券　　　　　　　7840(　　7840)
ソシエテジェネラル証券　　　　5029(　　5029)
SBI証券　　　　　　　 　　　　9219(　　3677)
楽天証券　　　　　　　　　　　5663(　　2537)
フィリップ証券　　　　　　　　 627(　　 627)
松井証券　　　　　　　　　　　 541(　　 541)
マネックス証券　　　　　　　　 255(　　 255)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 491(　　 237)
インタラクティブ証券　　　　　　57(　　　57)
豊証券　　　　　　　　　　　　　46(　　　46)
日産証券　　　　　　　　　　　　43(　　　43)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　16(　　　16)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 9(　　　 9)

◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 466(　　 466)
ソシエテジェネラル証券　　　　 445(　　 445)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 519(　　 233)
楽天証券　　　　　　　　　　　 398(　　 222)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 145(　　 133)
マネックス証券　　　　　　　　　99(　　　99)
フィリップ証券　　　　　　　　　98(　　　98)
松井証券　　　　　　　　　　　　38(　　　38)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　30(　　　30)
JPモルガン証券　　　　　　　　　29(　　　29)
日産証券　　　　　　　　　　　　18(　　　18)
インタラクティブ証券　　　　　　13(　　　13)

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　279904(　279904)
ソシエテジェネラル証券　　　132037(　132037)
バークレイズ証券　　　　　　 70721(　 70721)
SBI証券　　　　　　　 　　　 96535(　 41555)
楽天証券　　　　　　　　　　 67036(　 38284)
松井証券　　　　　　　　　　 30857(　 30857)
日産証券　　　　　　　　　　 12240(　 12240)
三菱UFJeスマート　　　　　　 18300(　 11580)
マネックス証券　　　　　　　　8145(　　8145)
サスケハナ・ホンコン　　　　　5988(　　5988)
JPモルガン証券　　　　　　　　4971(　　4971)
ビーオブエー証券　　　　　　　4744(　　4744)
シティグループ証券　　　　　　2634(　　2634)
フィリップ証券　　　　　　　　2632(　　2632)
みずほ証券　　　　　　　　　　2398(　　2398)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2080(　　2080)
ゴールドマン証券　　　　　　　1854(　　1854)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1663(　　1663)
インタラクティブ証券　　　　　1509(　　1509)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 938(　　 938)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース