「日経225ミニ」手口情報（8日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万740枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万740枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10740( 10740)
バークレイズ証券 7840( 7840)
ソシエテジェネラル証券 5029( 5029)
SBI証券 9219( 3677)
楽天証券 5663( 2537)
フィリップ証券 627( 627)
松井証券 541( 541)
マネックス証券 255( 255)
三菱UFJeスマート 491( 237)
インタラクティブ証券 57( 57)
豊証券 46( 46)
日産証券 43( 43)
ドイツ証券 16( 16)
岩井コスモ証券 9( 9)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 466( 466)
ソシエテジェネラル証券 445( 445)
SBI証券 519( 233)
楽天証券 398( 222)
三菱UFJeスマート 145( 133)
マネックス証券 99( 99)
フィリップ証券 98( 98)
松井証券 38( 38)
ドイツ証券 30( 30)
JPモルガン証券 29( 29)
日産証券 18( 18)
インタラクティブ証券 13( 13)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 279904( 279904)
ソシエテジェネラル証券 132037( 132037)
バークレイズ証券 70721( 70721)
SBI証券 96535( 41555)
楽天証券 67036( 38284)
松井証券 30857( 30857)
日産証券 12240( 12240)
三菱UFJeスマート 18300( 11580)
マネックス証券 8145( 8145)
サスケハナ・ホンコン 5988( 5988)
JPモルガン証券 4971( 4971)
ビーオブエー証券 4744( 4744)
シティグループ証券 2634( 2634)
フィリップ証券 2632( 2632)
みずほ証券 2398( 2398)
モルガンMUFG証券 2080( 2080)
ゴールドマン証券 1854( 1854)
BNPパリバ証券 1663( 1663)
インタラクティブ証券 1509( 1509)
UBS証券 938( 938)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10740( 10740)
バークレイズ証券 7840( 7840)
ソシエテジェネラル証券 5029( 5029)
SBI証券 9219( 3677)
楽天証券 5663( 2537)
フィリップ証券 627( 627)
松井証券 541( 541)
マネックス証券 255( 255)
三菱UFJeスマート 491( 237)
インタラクティブ証券 57( 57)
豊証券 46( 46)
日産証券 43( 43)
ドイツ証券 16( 16)
岩井コスモ証券 9( 9)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 466( 466)
ソシエテジェネラル証券 445( 445)
SBI証券 519( 233)
楽天証券 398( 222)
三菱UFJeスマート 145( 133)
マネックス証券 99( 99)
フィリップ証券 98( 98)
松井証券 38( 38)
ドイツ証券 30( 30)
JPモルガン証券 29( 29)
日産証券 18( 18)
インタラクティブ証券 13( 13)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 279904( 279904)
ソシエテジェネラル証券 132037( 132037)
バークレイズ証券 70721( 70721)
SBI証券 96535( 41555)
楽天証券 67036( 38284)
松井証券 30857( 30857)
日産証券 12240( 12240)
三菱UFJeスマート 18300( 11580)
マネックス証券 8145( 8145)
サスケハナ・ホンコン 5988( 5988)
JPモルガン証券 4971( 4971)
ビーオブエー証券 4744( 4744)
シティグループ証券 2634( 2634)
フィリップ証券 2632( 2632)
みずほ証券 2398( 2398)
モルガンMUFG証券 2080( 2080)
ゴールドマン証券 1854( 1854)
BNPパリバ証券 1663( 1663)
インタラクティブ証券 1509( 1509)
UBS証券 938( 938)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース