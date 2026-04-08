「日経225ミニ」手口情報（8日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、4月限2万2280枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万2280枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 22280( 13780)
ABNクリアリン証券 25241( 13741)
バークレイズ証券 8820( 8820)
SBI証券 9463( 3387)
インタラクティブ証券 1888( 1888)
JPモルガン証券 5086( 1486)
楽天証券 3401( 1397)
松井証券 619( 619)
UBS証券 2081( 581)
三菱UFJeスマート 796( 536)
マネックス証券 444( 444)
三菱UFJ証券 8900( 400)
SMBC日興証券 4381( 381)
シティグループ証券 3300( 300)
フィリップ証券 174( 174)
HSBC証券 1770( 170)
日産証券 110( 110)
ビーオブエー証券 10103( 103)
豊証券 33( 33)
光世証券 10( 10)
みずほ証券 5500( 0)
BNPパリバ証券 4000( 0)
ゴールドマン証券 3000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
東海東京証券 500( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 594( 594)
ABNクリアリン証券 514( 514)
SBI証券 741( 357)
楽天証券 582( 342)
フィリップ証券 256( 256)
三菱UFJeスマート 280( 228)
マネックス証券 168( 168)
松井証券 155( 155)
インタラクティブ証券 53( 53)
ドイツ証券 42( 42)
日産証券 42( 42)
JPモルガン証券 10( 10)
岩井コスモ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 273289( 270943)
ソシエテジェネラル証券 189402( 189400)
バークレイズ証券 82192( 82048)
SBI証券 95942( 36250)
松井証券 30914( 30914)
日産証券 27521( 27521)
楽天証券 50876( 25948)
サスケハナ・ホンコン 16636( 16636)
BNPパリバ証券 15265( 15265)
JPモルガン証券 14426( 14426)
野村証券 11458( 11388)
三菱UFJeスマート 16909( 10991)
モルガンMUFG証券 9300( 9238)
ビーオブエー証券 9030( 9030)
インタラクティブ証券 5980( 5980)
マネックス証券 5352( 5352)
ゴールドマン証券 5124( 5114)
みずほ証券 5038( 5028)
広田証券 3724( 3724)
UBS証券 3197( 3197)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 22280( 13780)
ABNクリアリン証券 25241( 13741)
バークレイズ証券 8820( 8820)
SBI証券 9463( 3387)
インタラクティブ証券 1888( 1888)
JPモルガン証券 5086( 1486)
楽天証券 3401( 1397)
松井証券 619( 619)
UBS証券 2081( 581)
三菱UFJeスマート 796( 536)
マネックス証券 444( 444)
三菱UFJ証券 8900( 400)
SMBC日興証券 4381( 381)
シティグループ証券 3300( 300)
フィリップ証券 174( 174)
HSBC証券 1770( 170)
日産証券 110( 110)
ビーオブエー証券 10103( 103)
豊証券 33( 33)
光世証券 10( 10)
みずほ証券 5500( 0)
BNPパリバ証券 4000( 0)
ゴールドマン証券 3000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
東海東京証券 500( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 594( 594)
ABNクリアリン証券 514( 514)
SBI証券 741( 357)
楽天証券 582( 342)
フィリップ証券 256( 256)
三菱UFJeスマート 280( 228)
マネックス証券 168( 168)
松井証券 155( 155)
インタラクティブ証券 53( 53)
ドイツ証券 42( 42)
日産証券 42( 42)
JPモルガン証券 10( 10)
岩井コスモ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 273289( 270943)
ソシエテジェネラル証券 189402( 189400)
バークレイズ証券 82192( 82048)
SBI証券 95942( 36250)
松井証券 30914( 30914)
日産証券 27521( 27521)
楽天証券 50876( 25948)
サスケハナ・ホンコン 16636( 16636)
BNPパリバ証券 15265( 15265)
JPモルガン証券 14426( 14426)
野村証券 11458( 11388)
三菱UFJeスマート 16909( 10991)
モルガンMUFG証券 9300( 9238)
ビーオブエー証券 9030( 9030)
インタラクティブ証券 5980( 5980)
マネックス証券 5352( 5352)
ゴールドマン証券 5124( 5114)
みずほ証券 5038( 5028)
広田証券 3724( 3724)
UBS証券 3197( 3197)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース