「日経225先物」手口情報（8日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2万7140枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7140枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27140( 22889)
ソシエテジェネラル証券 19161( 17084)
バークレイズ証券 11404( 10938)
野村証券 7696( 4427)
ゴールドマン証券 5669( 3633)
サスケハナ・ホンコン 3498( 3498)
JPモルガン証券 3509( 2470)
モルガンMUFG証券 3372( 2443)
BNPパリバ証券 2913( 1877)
SBI証券 3032( 1837)
UBS証券 2617( 1721)
みずほ証券 1993( 1425)
ドイツ証券 1411( 1411)
ビーオブエー証券 3118( 1350)
日産証券 1209( 1209)
楽天証券 1703( 1201)
シティグループ証券 2726( 913)
松井証券 873( 873)
インタラクティブ証券 851( 851)
大和証券 979( 695)
SMBC日興証券 2831( 0)
三菱UFJ証券 2002( 0)
HSBC証券 160( 0)
三菱UFJeスマート 90( 0)
東海東京証券 77( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 206( 206)
ABNクリアリン証券 70( 70)
バークレイズ証券 30( 30)
日産証券 28( 28)
SBI証券 29( 25)
フィリップ証券 12( 12)
楽天証券 13( 11)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 8( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
証券ジャパン 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27140( 22889)
ソシエテジェネラル証券 19161( 17084)
バークレイズ証券 11404( 10938)
野村証券 7696( 4427)
ゴールドマン証券 5669( 3633)
サスケハナ・ホンコン 3498( 3498)
JPモルガン証券 3509( 2470)
モルガンMUFG証券 3372( 2443)
BNPパリバ証券 2913( 1877)
SBI証券 3032( 1837)
UBS証券 2617( 1721)
みずほ証券 1993( 1425)
ドイツ証券 1411( 1411)
ビーオブエー証券 3118( 1350)
日産証券 1209( 1209)
楽天証券 1703( 1201)
シティグループ証券 2726( 913)
松井証券 873( 873)
インタラクティブ証券 851( 851)
大和証券 979( 695)
SMBC日興証券 2831( 0)
三菱UFJ証券 2002( 0)
HSBC証券 160( 0)
三菱UFJeスマート 90( 0)
東海東京証券 77( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 206( 206)
ABNクリアリン証券 70( 70)
バークレイズ証券 30( 30)
日産証券 28( 28)
SBI証券 29( 25)
フィリップ証券 12( 12)
楽天証券 13( 11)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 8( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
証券ジャパン 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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