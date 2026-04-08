モデル／俳優の冨永愛さんの息子で、モデルの冨永章胤(とみなが・あきつぐ)さんが自身のインスタグラムを更新。

ランウェイでの模様を投稿しています。



【写真を見る】【 冨永愛さん息子・冨永章胤 】 ランウエイ姿に ファン反響 「すっごいカッコいい」「アッキー最高」





冨永章胤さんは「日本でショーを開催するのは約10年ぶりの#agnèsb めちゃめちゃかっこよかった！」と、綴ると写真をアップ。





ランウェイでは、濃紺のデニムジャケットとデニムパンツを合わせたオールデニムのスタイルに、黒い手袋とニット帽を組み合わせた直線的なシルエットが印象的です。







更に、ベルベットジャケットと柄物インナーを合わせたモノトーンスタイルや、白いポケットチーフが映える端正なブラックスーツ姿など、バリエーション豊かなルックを披露しました。





続けて「YouTube でAgnès b AW26って調べたらランウェイの動画見れるよ！！ ぜひ見てみてね！」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「アッキー最高 ハマりきってカッコイイ〜❤」・「すっごいカッコいい」・「ホンマええ顔してますねぇ」などの反響が寄せられています。







２０２５年３月、冨永章胤さんはファッションショーに出演した際、報道陣から目標とするモデルについて聞かれると「(モデルを)始めた頃は母親の名前を出してたんですけど、今はいないですね。自分がどこまで行けるかの勝負なんで。自分の名前を売ることが一番の目標」と、力強く答えていました。



【担当：芸能情報ステーション】